Huawei и Dassault Systèmes объединяют возможности платформ 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud

Huawei и Dassault Systèmes подписали протокол о намерениях, чтобы запустить платформу Dassault Systèmes 3DEXPERIENCE в облаке Huawei Cloud.

Партнерство позволит клиентам из различных отраслей получить доступ к интегрированным корпоративным решениям в области проектирования, разработки, проверки и производства. Соглашение объединяет преимущества высокопроизводительных облачных решений Huawei High Performance Computing и отраслевых решений Dassault Systèmes.

«Облако сыграет ключевую роль в ускорении цифровой трансформации. Huawei Cloud помогает клиентам добиться коммерческого успеха, реализуя наши главные преимущества – доверие, открытость, обслуживание по всему миру. Мы с нетерпением ждем возможности активно работать вместе с Dassault Systèmes над созданием комплексной цифровой облачной экосистемы для поддержки цифровой трансформации в промышленном секторе в целом», – сказал Чжэн Дяньхай (Zheng Dianhai), вице-президент подразделения Huawei Cloud BU.

«Различные сектора сегодня взаимодействуют, разрабатывая, проектируя, производя, выводя на рынок, эксплуатируя и обслуживая «умные» решения, которые объединяют программное и аппаратное обеспечение, контент и услуги, – отметил Оливье Рибе (Olivier Ribet), вице-президент High-Tech Industry, Dassault Systèmes. – Протокол о намерениях о совместной работе 3DEXPERIENCE и Huawei Cloud становится точкой отсчета, которая позволит нашим клиентам произвести цифровую трансформацию своей модели обслуживания».