Система PT MultiScanner компании Positive Technologies сертифицирована МО РФ

Positive Technologies объявила о том, что ее система многоуровневой защиты от вредоносного ПО PT MultiScanner успешно прошла испытания в системе сертификации Министерства обороны Российской Федерации. Это означает, что теперь она может применяться во всех подразделениях ведомства.

PT MultiScanner применяется в областях, где необходимо проверять на вирусы большой входящий поток файлов пользователей — на порталах государственных услуг, в банковский, страховой, телекоммуникационной и других сферах. Она позволяет повысить точность и оперативность обнаружения угроз за счет многопоточного сканирования несколькими антивирусами в сочетании с другими методами выявления угроз, включая ретроспективный анализ действий вредоносных файлов в системе.

Сертификат подтверждает, что система компании Positive Technologies отвечает требованиям руководящего документа «Защита от несанкционированного доступа к информации. Часть 1. Программное обеспечение средств защиты информации. Классификация по уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей» по 2-му уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей. Наличие сертификата также говорит о том, что продукт отвечает требованиям по соответствию реальных и декларируемых в документации функциональных возможностей. Сертификат № 3710 выдан 22 августа 2017 года и действует в течение трех лет.

Продукты Positive Technologies не в первый раз успешно проходят сертификацию Минобороны: в 2006 году XSpider 7 стал первым сканером безопасности, получившим министерский сертификат и лицензию на применение знака соответствия, в 2016 году сертификат Минобороны был получен для MaxPatrol SIEM (№ 3044 от 14.01.2016 — действует до 13.01.2019).