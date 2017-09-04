Microsoft добавила в Excel совместное редактирование в реальном времени

Microsoft добавила с Excel функцию совместного редактирования документов в режиме реального времени. Теперь сразу несколько пользователей могут работать с одной электронной таблицей, и при этом все изменения будут автоматически синхронизироваться и добавляться в режиме реального времени.

Функция доступна длядокументов сохраненных в OneDrive, OneDrive для бизнеса или на SharePoint.

Компания считает это большим шагом на пути к тому, чтобы удаленная работа стала такой же удобной и комфортной, как и работа в офисе плечом к плечу с коллегами. Благодаря совместному редактированию в Excel пользователи смогут легко узнать, кто еще работает над документом, и сразу реагировать на изменения.

В дополнение к функции совместного редактирования в Excel, Microsoft анонсировала поддержку автосохранения в Word, Excel и PowerPoint для подписчиков Office 365, хранящих документы на OneDrive и SharePoint.

Ранее эти возможности были доступны только участникам программы Office Insider, но сейчас все пользователи могут применять их. Теперь независимо от того, работает ли с документом один человек или несколько одновременно все последние изменения автоматически сохраняются в облаке.