«ДоксВижн» обновила модуль интеграции Docsvision с операторами ЭДО

«ДоксВижн» модернизировала модуль интеграции системы электронного документооборота Docsvision с операторами ЭДО. Модуль, позволяющий обмениваться с контрагентами документами, не выходя из интерфейса СЭД, теперь поддерживает формат универсального передаточного документа (УПД). Подключение возможно в перспективе к любому оператору, сейчас реализована возможность обмена документами через систему Диадок путём установки «Коннектора к Диадок» для Docsvision 5. Поддержка формата электронного УПД в новой версии модуля реализована в соответствии с Приказом ФНС от 24.03.2016 № ММВ-7-15/155@.

Универсальный передаточный документ, введённый в силу с 2013 года и узаконенный письмом ФНС от 21.10.2013 № ММВ-20-3/96@, заменяет в себе несколько документов, в зависимости от процессов компании, благодаря чему заметно уменьшает объём документооборота. УПД можно оформить на поставку товаров, услуг или работ, передачу имущественных прав. В электронном виде УПД можно использовать вместо пакета «счет-фактура + первичный документ», вместо первичного документа, вместо счета-фактуры. Документооборот электронного УПД отдельно регламентирован Приказом Минфина от 10.11.2015 №174н.

Обновлённый модуль интеграции позволяет отправлять из Docsvision корректировочный УПД и исправление УПД, обмениваться исходящими УПД. Обеспечиваются отправка, получение и хранение всех квитанций и извещений от оператора, что важно с точки зрения валидации данных в случае необходимости. Реализована печатная форма документа. Напомним, предыдущая версия модуля поддерживала работу с неформализованными документами, обработка которых не стандартизирована и может соответствовать типовым процессам СЭД Docsvision.

Все электронные документы, отправляемые и получаемые в Docsvision через оператора ЭДО, подписываются квалифицированной электронной цифровой подписью и обладают юридической силой. Модуль работает с любыми типами карточек СЭД заказчика, поддерживает групповую отправку документов через навигатор Docsvision, отправку документа без открытия пользователем дополнительных карточек. На данный момент реализовано подключение к системе Диадок через «Коннектор к Диадок» для Docsvision 5. Можно воспользоваться имеющимся API для разработки собственного коннектора.

Версия 2 модуля интеграции с операторами ЭДО актуальна для версии Docsvision 5.4.