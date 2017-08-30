«Рециклен» перешел на облачное решение от Cloud4Y

Cloud4Y объявила о том, что группа компаний «Рециклен» перешла на использование облачного Windows-сервера провайдера.

«Рециклен» занимается переработкой вторсырья и производством вторичной гранулы на протяжении 18 лет, располагает необходимыми ресурсами и оборудованием для переработки и реализации более 15 тыс. тонн вторичной гранулы в год, имея три производственные площадки: Малоярославец, Видное, Санкт-Петербург. За время работы во вторичное производство пластика и пленки для строительных и потребительских нужд были запущены десятки тысяч тонн переработанных отходов, которые не попали на мусорные полигоны и не загрязняют окружающую среду.

За счет внедрения механизмов раздельного сбора и полной вторичной переработки отходов пластмасс и бумаги, обеспечивающих их многократное повторное использование, компания стремиться к достижению главной цели - экологического равновесия, ресурсосбережения и сохранения окружающей среды.

Инвестируя в современное оборудование и технологии, для повышения эффективности обработки данных «Рециклен» используют облачный Windows-сервер от провайдера Cloud4Y. По данным исследования Accenture и WSP, компании, выбирающие облачные технологии, в сумме сокращают выбросы углерода и расход электроэнергии по меньшей мере на 30% по сравнению с запуском этих же приложений в своей собственной ИТ-инфраструктуре, а не в «облаке». Кроме того, использование IT-инфраструктуры как услуги (модель IaaS) позволяет компаниям сократить капитальные затраты в пользу операционных расходов и гибко изменять количественный и качественный состав ресурсов, арендуемых в облаке.