«Корус Консалтинг» представила решение «K-Point | Управление закупками»

«Корус Консалтинг» разработала собственное решение «K-Point | Управление закупками» для управления всеми закупочными процессами из единого центра.

В интерфейсе BPM-системы «K-Point» собраны все инструменты для быстрого формирования планов закупок: на основании отдельных потребностей можно создать единый план закупок, согласовать его со всеми необходимыми подразделениями, проверить на лимит финансирования и отследить исполнение плана.

Часть необходимых юридических и бухгалтерских данных может собираться автоматически через настроенный процесс организации и исполнения закупок. Выбирать поставщиков помогает специализированный блок для управления расширенным справочником контрагентов, который консолидирует информацию из анкет об их готовности работать на условиях заказчика и предыдущем аналогичном опыте. Система ранжирует поставщиков по заданным правилам обработки полученных из этих источников.

Минимизировать риски срыва сроков организации закупочных процедур позволяет инструмент для управления документацией, который дает возможность назначать ответственных, хранить документы по каждой позиции плана, контролировать полноту комплектов документов и статусы их готовности.

Также инструмент может упростить деятельность закупочных комиссий — дополнительные настройки могут помочь в управлении графиками заседаний, информировать о важных точках организации закупок, оповещать об этапах подготовки конкурсной документации, проводить опросы заинтересованных лиц через голосования и автоматически формировать протоколы.

«K-Point, на основе которого создано новое решение — это гибкий инструмент с интуитивно понятным интерфейсом. K-Point | Управление закупками поможет всем, кто работает с закупочными процессами — от исполнителей до топ-менеджмента — возьмет на себя часть шаблонных задач и сделает планирование проще. Полезный инструмент для руководителей — контроль организации и исполнения процесса — позволяет оценивать ситуацию и контролировать работу подразделений за считанные минуты», — сказала Ангелина Михина, руководитель направления BPM департамента BI «Корус Консалтинг».