«Ангстрем» разработал первый отечественный RFID-считыватель, работающий на сверхвысоких частотах

Специалисты «Ангстрема» разработали первый в России отечественный радиочастотный считыватель, предназначенный для приема сигнала с RFID карт и меток. Диапазон частот 860 - 960 МГц, на котором работает считыватель, является международным стандартом, благодаря чему ангстремовский прибор может использоваться как в России, так и за рубежом.

В результате российские потребители получили возможность использовать полностью отечественную элементную базу при внедрении систем бесконтактной идентификации: автомобильные транспондеры, транспортные карты, магнитные пропуска и метки на товарах.

СВЧ-В основе RFID-считывателя лежит контроллер, который работает на частоте стандарта ISO 18000 6С и задает программу для работы устройства. Радиочастотный считыватель работает с одной антенной и небольшой мощностью излучения – до 0,4 Вт.

RFID-считыватель может быть задействован в локальных системах для подтверждения подлинности предмета, где не требуется большой дальности считывания – до двух метров: радиочастотные метки шуб, магнитные транспортные карты, магнитные пропуска, паспорта и водительские удостоверения.

Сейчас под считыватель готовится документация и платформа для настройки нужных параметров. Можно будет задавать конкретную частоту и мощность, тем самым регулируя дальность считывания. Следующим шагом развития этой разработки станет модель считывателя с двумя антенными контурами и мощностью до 2 Вт. Такое устройство для считывания меток можно будет использовать в автомобилях, вагонах, в автопогрузчиках для управления складским хозяйством.

«Ангстрем» единственное в России предприятие, которое выпускает комплексные решения по бесконтактной идентификации: RFID-карты и метки, считыватели, а также программное обеспечение для их работы. Существует два вида считывателей: стационарные и мобильные. Стационарные RFID считыватели монтируются на турникете или закрепляются на стене, а мобильные представляют собой беспроводной сканер, который быстро идентифицирует маркированные продукты.