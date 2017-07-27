Xelent представила услугу перевоза оборудования с переносом ИТ-инфраструктур клиентов в облачную среду

Петербургский дата-центр Xelent представил новую услугу по перевозу оборудования из любого дата-центра или офиса в ЦОД Xelent с переносом ИТ-инфраструктур клиентов в облачную среду. Переезд происходит «бесшовно» – без остановки сервисов, с организацией резервной площадки и плана страхования. Услуга доступна клиентам из любой точки России.

Проект переезда включает в себя согласование плана миграции, места размещения и коммутации, перенос ИТ-инфраструктуры в облако, демонтаж оборудования, упаковку, перевозку, распаковку, монтаж оборудования, восстановление коммутации и проверку работоспособности совместно с клиентом. Ранее дата-центр Xelent предоставлял услуги по переезду оборудования без переноса ИТ-инфраструктур в облако.

«Сервис бесшовного переезда логически вырос из нашего опыта, – сказал Павел Ворошилов, директор по продажам облачных продуктов дата-центра Xelent. – Например, в Санкт-Петербурге мы организовали переезд 3,5 тонн ИТ-оборудования за двое суток. Восстановление прошло без потерь, заказчик остался доволен. В результате мы решили развивать это направление, чтобы предлагать клиентам новые услуги».

В рамках внедрения новой услуги дата-центр Xelent предложил специальные условия на перенос ИТ-инфраструктуры. Клиенты, арендующие от одной стойки 48U (и более) на срок от 12 месяцев могут получить бесплатно либо переезд со страхованием на сумму до 10 млн рублей, либо первый месяц аренды.

«По данным Uptime Institute, до 30% из 12 млн российских серверов потенциально устарели, – отметил Алексей Носков, директор по обслуживанию клиентов дата-центра Xelent. – В условиях сокращения ИТ-бюджетов и поиска вариантов оптимизации ИТ-инфраструктуры, а также продолжающегося тренда на импортозамещение, российские заказчики отказываются от размещения за рубежом и переносят вычислительные мощности в страну. И здесь важно не просто предоставить нужные клиенту функции, но и обеспечить ему высокий уровень сервиса».