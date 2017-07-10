Оплатить штрафы ГИБДД теперь можно прямо в «Почте Mail.Ru»

Mail.Ru Group объявила о запуске в «Почте Mail.Ru» сервиса уведомления о штрафах ГИБДД и их оплате, не выходя из почтового ящика. Проверить полный список штрафов можно на специальном сайте Штрафы ГИБДДMail.Ru.

Чтобы воспользоваться новой опцией в Почте Mail.Ru, достаточно указать в разделе «Личные данные» номера водительского удостоверения и свидетельства о регистрации транспортного средства. С этого момента пользователь будет получать письма-оповещения о необходимости оплатить штраф, как только он будет выписан. Произвести оплату можно в несколько кликов: нажать на кнопку быстрой оплаты в письме, ввести реквизиты банковской карты и подтвердить платеж.

«Почта Mail.Ru давно переросла статус сервиса для получения и отправки писем. Это многофункциональная платформа, на которой пользователь может эффективно решать свои повседневные рабочие и личные задачи: редактировать документы, обрабатывать фотографии, хранить и систематизировать данные и так далее. Теперь этот список пополнила еще одна возможность. Вся информация о штрафах и инструменты оплаты доступны в привычном интерфейсе почтового ящика», — сказала Анна Артамонова, вице-президент Mail.Ru Group, руководитель бизнес-подразделения «Почта и портал».

Проверить наличие неоплаченных штрафов можно и не заходя в почту. В таком случае автовладельцу достаточно посетить сайт Штрафы ГИБДД Mail.Ru. Если пользователь авторизован и вводил данные через «Почту», сервис заполнит поля автоматически – и наоборот: указанные на «Штрафах ГИБДД» номера документов «запомнит» Почта. Сервис сообщит о накопившихся штрафах или их отсутствии. После проверки пользователь может оплатить имеющиеся штрафы и подключить бесплатные оповещения о появлении новых.

До 1 октября 2017 года оплатить штраф через Почту Mail.Ru и проект Штрафы ГИБДД Mail.Ru можно без комиссии.