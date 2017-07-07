«Алмазэргиэнбанк» внедрил сервис проверки контрагентов «Светофор»

«СКБ Контур» объявила о том, что в июле сервис «Светофор» был запущен в системе дистанционного банковского обслуживания от «Алмазэргиэнбанка» для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей «АЭБ-Бизнес». Теперь прямо в интернет-банке клиенты могут проводить экспресс-проверку компаний при оплате и регулярный экспресс-мониторинг своих контрагентов в режиме онлайн.

«Светофор» — это сервис экспресс-проверки контрагентов, созданный на основе продукта «Контур.Фокус» от компании «СКБ Контур». Сервис интегрируется с интернет-банком через API и позволяет предпринимателям выявлять актуальную информацию о своих партнерах и клиентах, значительно снижая риски при платежах.

Сервис аккумулирует данные из официальных открытых источников, таких как ЕГРЮЛ/ЕГРИП, ФНС России, ЦБ РФ, арбитражные суды, лицензирующие органы и так далее. После сбора информации он анализирует ее и представляет пользователю отчет в виде набора фактов и цветовых сигналов — за это сервис и получил название «Светофор».

Красный цвет сигнализирует о критическом факте — банкротстве или ликвидации, желтый — о факте, на который нужно обратить внимание, зеленый — об условно положительном факте.