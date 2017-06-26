В ICQ появились групповые видеозвонки

Mail.ru Group объявила о том, что в новых версиях ICQ для Windows и Mac появились групповые аудио- и видеозвонки, дополнительные функции чата и удобная навигация.

Теперь в аудио- и видеочатах ICQ можно общаться не только с одним собеседником, но и в группах. В коллективном звонке могут участвовать 3-4 человека, также можно добавить пользователей мобильных версий ICQ на iOS и Android, но создание групповых звонков им пока что недоступно.

Качественные изменения коснулись ленты сообщений. Так, отправленные видеоролики воспроизводятся прямо в диалоге. Также улучшен механизм цитирования: теперь собеседник сможет при желании одним кликом перейти к оригинальному сообщению. Кроме того, появилась настройка, которая автоматически открывает беседу на первом непрочитанном сообщении.

В обновлении реализована удобная навигация: все настройки сейчас собраны в единую выдвигающуюся панель слева.

Новые версии ICQ уже доступны на сайте icq.com, а также обновлен исходный код на Github.