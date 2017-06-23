В Ханты-Мансийске показали новые возможности электронной регистратуры

Департамент здравоохранения Ханты-Мансийского автономного округа на IX Международном IT-форуме показал новые возможности электронной регистратуры по записи на прием к врачу и резервированию талонов. За реализацию сервисов отвечает группа компаний «Хост».

Жители Ханты-Мансийска записываются к врачу через личный кабинет пациента или колл-центр электронной регистратуры уже три года. В день записываются от 1300 до 2000 человек. Cкоро пациенты забудут и о необходимости караулить талоны на прием. Сервис «Лист ожидания» заработает в личном кабинете на портале пациента и будет автоматически отслеживать освободившийся или появившийся талон исходя из предпочтений пациента по времени, дате и специалисту, записывать на прием. Уведомление о записи придет в виде СМС на указанный в личном кабинете номер телефона. Сервис в настоящее время находится на стадии тестирования.

Роберт Камилевич Акназаров, директор БУ ХМАО-Югры «Медицинский информационно-аналитический центр», отметил: «За три года использования электронной регистратуры жители округа все реже встречают очереди в больнице. Ежемесячно растет число обращений через Портал пациента. Мы также ждем, что информация о зарезервированных талонах поможет Департаменту здравоохранения принимать объективные решения: перераспределять врачей между больницами или открывать новые ставки».

Константин Суслов, генеральный директор ГК «Хост», разработчик электронной регистратуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югра, сказал: «Наша задача сделать посещение больницы максимально комфортным: дать возможность записаться на прием через портал или телефон, зарезервировать талон, вести учет всех посещений врача и их результатов в единой электронной медицинской карте.По уровню качества и комфорта услуг государственные больницы Ханты-Мансийска стали конкурировать с коммерческими».