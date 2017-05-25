Secret Net Studio 8.1 сертифицирован ФСТЭК России

«Код безопасности» объявила о том, что средство обеспечения комплексной защиты рабочих станций и серверов Secret Net Studio версии 8.1 прошло сертификационные испытания и получило сертификат соответствия ФСТЭК России. Наличие такого документа позволяет применять Secret Net Studio 8.1 для защиты государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн).

Полученный документ (СС № 3745 от 16 мая 2017 г.) подтверждает, что продукт Secret Net Studio соответствует требованиям регулятора к 5 классу защищенности средств вычислительной техники (СВТ), 4 классу защиты средств контроля подключения съемных машинных носителей информации (СКСН), 4 классу защиты средств антивирусной защиты (САВЗ) (все типы), 3 классу защищенности межсетевых экранов (МЭ), 4 классу защиты систем обнаружения вторжений (СОВ) уровня узла, 4 уровню контроля отсутствия недекларированных возможностей (НДВ).

Сертифицированное средство защиты от внешних и внутренних угроз Secret Net Studio может применяться для защиты автоматизированных систем (АС) до класса защищенности 1Г включительно, ИСПДн до 1 уровня защищенности включительно, государственных информационных систем и АСУ ТП до 1 класса защищенности включительно.

Ранее – в декабре 2016 г., «Код безопасности» получил сертификат ФСТЭК России на продукт Secret Net Studio – C (версия 8.0), предназначенный для защиты конфиденциальной информации и государственной тайны, что позволило применять продукт для защиты от несанкционированного доступа и осуществлять межсетевое экранирование в АС до класса защищенности 1Б включительно.

В продукте Secret Net Studio 8.1, предназначенном для защиты конфиденциальной информации, количество сертифицированных модулей расширено с двух до пяти. В дополнение к ранее сертифицированным ключевым модулям («Защита от НСД» и «Межсетевой экран») теперь сертифицированы еще три: «Контроль устройств», «Антивирус», «Система обнаружения и предотвращения вторжений».

«С получением сертификата на Secret Net Studio 8.1 у нас появилась возможность предлагать заказчикам комплексное решение для обеспечения безопасности рабочих станций и серверов для защиты государственных информационных систем (ГИС) и информационных систем, обрабатывающих персональные данные (ИСПДн). А заказчики смогут решить большинство задач обеспечения безопасности информации с помощью всего одного продукта, при этом повысят общий уровень защищенности за счет отсутствия конфликтов между разнородными средствами защиты и оперативность действий администраторов за счет централизованного управления системой», – сказал Сергей Лапшенков, главный конструктор компании «Код безопасности».