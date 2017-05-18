Решение «1С:Управление птицефабрикой» сертифицировано в «1С»

«1С-Рарус» объявила о том, что программный продукт «1С:Управление птицефабрикой» получил сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие». Решение предназначено для построения информационной системы на средних и крупных предприятиях отрасли птицеводства, а также на птицеводческих агрохолдингах.

Решение «1С:Управление птицефабрикой» охватывает основные контуры управления и учета на производственном предприятии и помогает организовать единую информационную систему, соответствующую корпоративным, российским и международным стандартам.

Основные возможности программы включают ведение учета поголовья по головам и весу одновременно, ведение учета птицы по партиям выращивания, ведение учета яйца, заложенного в инкубатор по партиям закладки, учет процессов инкубации, выращивания, содержания промышленного (родительского) стада, сбор яйца, мясопереработка, автоматический расчет таких отраслевых показателей, как привес, количество кормо-дней, сохранность, яйценоскость и т.д., планирование процессов инкубации, выращивания и содержания с учетом особенностей кросса, планирование потребления корма, прогнозирование отраслевых производственных показателей (привес, падеж, яйценоскость и т.д.), ведение учета движения ГСМ и работа с путевыми листами и формирование форм регламентированной отчетности АПК.

Приобрести решение «1С:Управление птицефабрикой» можно в компании «1С-Рарус».