Банк ТКБ перешел на «ЦФТ-Банк»

Банк ТКБ завершил проект по внедрению в ИТ-инфраструктуру информационного банковского комплекса «ЦФТ-Банк». Одна из целей ИТ-модернизации — оптимизация издержек содержания разрозненных АБС за счет перехода на единую технологическую платформу. Система «ЦФТ-Банк» переведена в режим промышленной эксплуатации. Работы по установке нового программного обеспечения ИТ-команда банка выполнила самостоятельно, сообщили CNews в «Центре Финансовых Технологий» (ГК ЦФТ).

После вхождения Инвестторгбанка в банковскую группу ТКБ, головному банку пришлось решать сложные интеграционные задачи, нацеленные на оптимизацию разнородного ИT-ландшафта и унификацию бизнес-процессов. Для построения объединенной ИТ-инфраструктуры двух кредитных организаций была выбрана система «ЦФТ-Банк», работающая в Инвестторгбанке с 2014 г. Специалисты ЦФТ оказывали консультационную поддержку на всех стадиях внедрения нового программного обеспечения.

«Мы активно используем новые технологии для наращивания объемов своего бизнеса, — рассказал заместитель председателя правления банка Евгений Ивановский. — Внедрение системы “ЦФТ-Банк” стало для нас важным шагом. Мы перевели бизнес на современную комплексную промышленную АБС, обладающую значительным потенциалом для развития. В ходе проекта проделан большой объем работ: осуществлена интеграция системы “ЦФТ-Банк” с информационными системами, установленными в банке, выполнен перенос данных из ликвидируемых систем — теперь все ключевые бизнес-процессы банк будет выполнять в единой АБС. Это позволит нам с меньшими усилиями внедрять новые продукты и улучшить качество обслуживания клиентов».

«Самостоятельная реализация проекта ресурсами банка, с одной стороны, является свидетельством высокого профессионализма ИТ-команды кредитной организации, с другой — подтверждением того, что ЦФТ готов оказывать своим клиентам различные форматы поддержки: от внедрения систем “под ключ” до консультирования в ходе запуска систем силами проектной команды банка, — заявил Андрей Висящев, председатель правления ГК ЦФТ. — Мы дорожим сотрудничеством, которое у нас сложилось с ТКБ. Мы благодарны нашему партнеру за выбор наших новаторских разработок».