«ВКонтакте» перезапустила музыкальный сервис на всех платформах

Социальная сеть «ВКонтакте» впервые за 10 лет полностью обновила музыкальный раздел на всех платформах. Теперь пользователи социальной сети могут создавать собственные плейлисты и делиться ими, а также слушать и добавлять к себе музыкальные подборки от друзей, сообществ, звёзд и редакции «ВКонтакте». Плейлисты можно отправлять через личные сообщения, публиковать в группе или на странице, сообщили CNews во «ВКонтакте».

По словам представителей соцсети, расширить музыкальный кругозор поможет «умная» система персональных рекомендаций, которая анализирует ранее прослушанные песни и подписки пользователя. В специальном блоке будет выводиться творчество молодых музыкантов — так они смогут найти новых слушателей.

«“ВКонтакте” объединил людей с разнообразными музыкальными предпочтениями, дал им возможность общаться, создавать тематические сообщества, искать редкие треки и распространять любимую музыку без ограничений, — заявил Андрей Рогозов, управляющий директор «ВКонтакте». — Музыка — это важная часть жизни пользователей “ВКонтакте”. Сегодня мы запускаем полностью обновлённый сервис и начинаем новый этап его развития».

В 2016 г. «ВКонтакте» и United Music Agency подписали партнёрские соглашения с международными правообладателями музыкальной продукции: Universal Music Group, Warner Music Group, Merlin Network и другими. В августе 2016 г. в приложение «ВКонтакте» для iPhone вернулась функция прослушивания музыки.