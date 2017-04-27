Губернатор Вологодской области работает в мобильном Directum Solo

Правительство Вологодской области внедрило мобильное приложение для руководителей Directum Solo. Губернатор области и его заместители помогали в разработке и тестировании решения, сообщили CNews в компании Directum.

Правительство Вологодской области работает в Directum с 2013 г. С помощью СЭД в регионе организовано взаимодействие между структурами исполнительной власти, Правительством, его подразделениями, частью подведомственных бюджетных учреждений и органами местного самоуправления. Всего к системе подключены 2500 сотрудников 286 организаций, а оборот документов достиг отметки 665 тыс. в год, рассказали в компании.

Плановым этапом развития проекта в 2016 г. стала разработка мобильного приложения для удаленной работы Губернатора Вологодской области, его заместителей и руководителей органов исполнительной власти — всего 70 потенциальных пользователей.

В целом решение должно было обеспечить: согласование, подписание исходящей корреспонденции и проектов нормативно-правовых актов; создание и утверждение резолюций с возможностью графического редактирования для занесения текста поручения; просмотр корреспонденции и нормативно-правовых актов, пришедших на рассмотрение, поиск заданий в списке по ключевым словам.

Сотрудники Правительства приняли участие в разработке. Сформировать требования к приложению помогли Алексей Шерлыгин — первый заместитель Губернатора и Инна Синягина — начальник управления делами губернатора области. Председатель комитета информационных технологий и телекоммуникаций Андрей Никуличев участвовал в тестировании и внес важные предложения по его результатам.

Результат совместной работы — мобильное решение Directum Solo — учел специфику деятельности руководителей и стал для них инструментом работы. С его помощью за декабрь 2016 г. выполнено 1438 из 1931 заданий Губернатора Вологодской области, что составляет 74%.

По итогам проекта глава региона Олег Кувшинников отметил работу команды благодарственным письмом.

Важным результатом проекта, по отзыву заказчика, стало сокращение сроков подписания документов. Если ранее руководитель в командировке не имел возможности работать с входящими заданиями, то с помощью мобильного приложения это стало возможным из любой точки мира. Пользователи по достоинству оценили возможности Directum Solo и обращаются с просьбами подключить их внепланово, указали в Directum.