«Лаборатория Касперского» защитит клиентов Allianz от киберугроз

«Лаборатория Касперского» стала официальным партнером страховой компании Allianz Global Corporate & Specialty (AGCS) в Германии, Австрии и Швейцарии. Корпоративным клиентам AGCS будут поставляться услуги в области компьютерной криминалистики и реагирования на инциденты кибербезопасности, сообщили CNews в «Лаборатории Касперского». Также они получат доступ к экспертным сервисам компании.

В «Барометре рисков Allianz 2017» инциденты компьютерной безопасности заняли третье место среди угроз для бизнеса по всему миру. По результатам исследования «Лаборатории Касперского», средний ущерб предприятий малого и среднего бизнеса от кибератак составил $86 тыс. Для крупных корпораций этот показатель достиг 861 тыс.

В программу AGCS, предназначенную для страхования бизнеса от киберугроз, вошли такие сервисы «Лаборатории Касперского», как реагирование на инциденты компьютерной безопасности с целью минимизации ущерба от них, а также анализ использованных в атаках на пострадавшую компанию вредоносных программ и дальнейшее расследование. В результате клиент получает подробный отчет об атаке, содержащий характеристики злоумышленников, список использованных ими технологий, продолжительность нападения, а также разбор целей и последствий атаки. Кроме того, «Лаборатория Касперского» может предоставить рекомендации по развитию стратегии защиты компании.

«Страхование от киберугроз становится все более важным условием безопасности бизнеса. Благодаря своему двадцатилетнему опыту в борьбе с компьютерными угрозами “Лаборатория Касперского” может распознавать атаки на ранних стадиях и профессионально реагировать на них, в том числе прибегая к помощи экспертов по цифровой криминалистике, — рассказал Хольгер Зуль, управляющий директор «Лаборатории Касперского» в Германии, Австрии и Швейцарии. — Мы рады стать партнерами Allianz Global Corporate & Specialty и защищать клиентов этой компании от кибератак».

«Мы рады, что “Лаборатория Касперского” присоединилась к списку наших партнеров в области кибербезопасности и цифровой криминалистики, — отметил Мартин Чех (Martin Zschech), финансовый директор AGCS в Центральной и Восточной Европе. — Скорость и качество обнаружения инцидентов и реагирования на них сегодня становятся важнейшими аспектами ведения любого бизнеса. Ведь чем меньше последствий от атаки испытает компания, тем меньше денег она потеряет и тем быстрее вернется в рабочий режим».