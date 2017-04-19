Вышли новые англо-русские словари Collins для iOS

Компания Collins Dictionaries совместно с Paragon Software Group, разработчиком словарей для мобильных устройств и персональных компьютеров, выпустила три англо-русских словаря Collins для платформы iOS: «Англо-русский словарь Collins», «Англо-русский словарь Collins Pocket» и «Англо-русский словарь Collins Gem». Программы рассчитаны на разные уровни владения английским языком — от базового до среднего и продвинутого, сообщили CNews в Paragon.

Словари Collins являются результатом более чем 100-летней лексикографической экспертизы. Каждая словарная статья является продуктом экспертного анализа использования английского языка и предназначена для предоставления полной информации, необходимой учащемуся. В каждом словаре Collins найдется грамматическое приложение, которое поможет русскоговорящим пользователям лучше понять и использовать грамматику английского языка, а также не забывать склонения различных частей речи родного, русского языка, рассказали в компании.

В дополнение к контенту, мобильные приложения на основе словарной технологии Slovoed предлагают пользователю следующие возможности для изучения иностранного языка: встроенный морфологический модуль — найдет начальную форму слова и предоставит его перевод; полнотекстовый поиск — для поиска слова в статьях обоих направлений, в примерах употребления, идиомах; поиск похожих слов (если пользователь не уверен в написании слова) — выдаст схожие по написанию слова; поиск анаграмм, например, charm-march; поиск по шаблону — ищет слова, заменяя неизвестные буквы символами «*» и «?»; тест по карточкам для запоминания новых слов; произношения слов, озвученные носителями языка; гиперссылки между статьями; поддержка буфера обмена и iOS-функции «Поделиться».

Каждое приложение Collins также оснащено системой распознавания рукописного ввода PenReader для более комфортного ввода поисковых запросов пользователем и Handy Converter с возможностью переводить единицы измерения.

Приложения Collins не требуют интернет-соединения и поддерживают ОС iOS версии 8.0 и выше. Словари — бесплатные приложения с возможностью встроенной покупки за 749-1890 руб.