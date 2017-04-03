МФЦ Воронежской области оказывает услуги открытия расчетного счета в банке

В МФЦ Воронежской области субъекты малого и среднего предпринимательства региона могут открыть расчетные счета в банке непосредственно в МФЦ в режиме «одного окна». Соответствующая услуга автоматизирована в системе «МФЦ-Капелла» и теперь доступна для оказания юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям во всех МФЦ Воронежской области, сообщили CNews в компании «Бюджетные и Финансовые Технологии».

Наравне со стандартными услугами, которые можно получить в МФЦ, предприниматели Воронежской области могут открыть расчетный счет в банке, обратившись к специалистам региональных МФЦ. Оператор резервирует расчетный счет — резервирование осуществляется в информационной системе «МФЦ-Капелла». В ней фиксируются данные предпринимателя, который пожелал открыть расчетный счет, после чего они передаются в банк. Затем субъектам малого и среднего предпринимательства достаточно лишь: дождаться звонка представителя банка для активации счета; активировать его в удобном офисе банка.

За прошедший год многие регионы взяли курс на внедрение услуг для бизнеса в МФЦ. Сегодня эта идея находит все больший положительный отклик среди предпринимателей. При этом важная роль в качественном оказании целого комплекса таких услуг отводится системам, автоматизирующим деятельность МФЦ.

«Реализация совместного проекта БФТ с МФЦ Воронежской области была особенно интересной по ряду причин. Во-первых, для компании БФТ автоматизация услуги открытия расчетного счета в банке в рамках системы “МФЦ-Капелла”» была “в новинку”. Ранее подобного прецедента у нас не было. Проект завершился успешно, и уже 10 марта состоялось первое обращение юридического лица в МФЦ Воронежской области по услуге открытия расчетного счета, — рассказала Наталья Зейтениди, коммерческий директор компании БФТ. — Во-вторых, совсем недавно — в начале марта этого года — Правительство Российской Федерации приняло постановление о создании МФЦ для бизнеса. Это еще раз подтверждает актуальность темы развития региональных центров, в том числе на базе МФЦ, ориентированных на предоставление дополнительных услуг, необходимых для начала и ведения предпринимательской деятельности. Мы рады тому, что компания БФТ находится в тренде и активно помогает как МФЦ, так и бизнесу найти еще больше точек контакта».

«Услуга по открытию счета в банке через в МФЦ — это еще один канал взаимодействия МФЦ и бизнеса. Не секрет, что предприниматели — это весьма энергичные и занятые люди, которые не любят тратить время впустую и для которых важно удобство при получении услуг. Поэтому мы с энтузиазмом откликнулись на предложение о сотрудничестве с одним из банков и оказании первой совместной услуги — открытия расчетного счета, — отметил Андрей Косматых, начальник отдела платных услуг АУ «МФЦ» Воронежской области. — Тот факт, что взаимодействие МФЦ Воронежской области, компании “Бюджетные и Финансовые Технологии” и банка уже принесло положительные результаты, не может не радовать. Уверен, что в будущем количество предоставляемых услуг для бизнеса в МФЦ будет только расти».