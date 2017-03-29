Tele2 в рамках услуги «Плюс мессенджеры» обнулила трафик в Viber

Tele2 объявила о расширении возможности услуги «Плюс мессенджеры». Как рассказали CNews в компании, теперь опция позволяет абонентам компании пользоваться сервисом Viber без оплаты интернет-трафика.

Услуга «Плюс мессенджеры» предоставляет неограниченный интернет-трафик в приложениях WhatsApp и Viber. Опция включает нетарифицируемый обмен сообщениями, передачу фото- и видеоконтента. Трафик голосовых и видеовызовов через мессенджеры оплачивается в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу «Плюс мессенджеры» можно в личном кабинете «Мой Tele2» или с помощью команды *155*521#. Для отключения опции необходимо набрать комбинацию *155*520#. Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга также доступна корпоративным клиентам компании.

С начала 2017 г. количество пользователей услуги «Плюс мессенджеры», под данным оператора, выросло в 2,5 раза.

WhatsApp и Viber являются самыми популярными мессенджерами среди абонентов Tele2. Так, приложение WhatsApp используют почти 5,9 млн клиентов, при этом ежедневно с помощью сервиса общаются более 3 млн абонентов оператора. Число пользователей Viber среди клиентов Tele2 превышает 4 млн человек.