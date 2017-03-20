«Барс Груп» разработала приложение «Реформа ЖКХ»

«Барс Груп» (дочерняя компания Национального центра информатизации «Ростеха») объявила о доступности мобильного приложения «Реформа ЖКХ» на платформах IOS и Android.

Мобильное приложение позволяет получить актуальную информацию о 1,2 млн домов в любом городе Российской Федерации. Пользователь сможет оперативно уточнить контакты управляющей организации, посмотреть основные сведения о паспорте дома (дата ввода в эксплуатацию, этап строительной готовности, количество жителей, этажей, подъездов и т.д.). Также приложение содержит данные о реализации программы капитального ремонта в доме (информацию о собираемости средств собственников, год последнего капитального ремонта, состав выполненных и запланированных работ) и данные об аварийных и строящихся домах с информацией о ходе расселения.

Приложение также позволяет общаться с жителями дома, получать различные новости с помощью ленты, загружать и просматривать фотографии. Разработчики «Барс Груп» сделали ирнтерфейс приложения понятными и удобным, не стали перегружать графическими элементами, что обеспечило быстрое отображение экранных форм. Навигационные элементы выполнены в удобной для пользователя форме.

Приложение доступно для скачивания для платформы iOS и в Google Play Market.