Shazam внедряет дополненную реальность для повышения вовлеченности аудитории в коммуникации с брендами

Shazam объявила о расширении своих возможностей для брендов и сотен миллионов пользователей за счет технологий дополненной реальности.

В конце 2015 года в Shazam появилась функция распознавания изображений в приложениях для iOS и Android. Технология получила название visual-recognition и сделала возможным вовлечение миллионов пользователей в персональную коммуникацию с упаковкой и печатными материалами для сотен брендов и по всему миру.Сегодня, убедившись в успешности и востребованности подхода, Shazam делает следующий шаг: интегрирует в приложения возможности дополненной реальности (Augmented Reality/AR). Теперь любой бренд может использовать Shazam в качестве точки входа пользователя в расширенную среду коммуникации.

Новая технологическая платформа Shazam строит мир дополненной реальности вокруг практически любого маркетингового материала компании: упаковки самого продукта, POS, рекламного формата, мероприятия и так далее. Все, что нужно - это отсканировать Shazam-код с помощью приложения. Технология позволяет дополнять окружающее пространство 3D-анимацией, расширенной визуализацией продукта, мини-играми и 360-видео.

«До сих пор при попытке использовать дополненную реальность в коммуникациях, рекламодатели сталкивались с ограниченностью аудитории и невозможностью масштабировать креативное решение на большое количество пользователей. Однако сотни миллионов человек по всему миру уже используют приложение Shazam для распознавания музыки и изображений, а значит, они готовы к следующему шагу. С новым AR-решением Shazam возможности рекламодателей ограничены только воображением» - отметил Грег Глендэй, CRO Shazam.

Технологическим партнером Shazam выступил мировой лидер в области дополненной реальности на мобильных устройствах Zappar. Shazam AR доступен всем пользователям приложения для iOS и Android. На территории России официальным представителем рекламных технологий Shazam является компания Brainrus.

«Функциональность дополненной реальности в приложении Shazam – первая реальная возможность масштабировать инструмент, дополненную реальность, для коммуникаций крупных брендов. Теперь, с помощью обновлённой версии приложения Shazam, рекламодатели могут сделать своё сообщение убедительнее как в ряде классических медийных каналов: ТВ, пресса, outdoor, так и в рамках in-store активаций, превратив упаковку продукта в носитель уникального опыта коммуникации» - отметил Алексей Овчаров, директор по рекламным продуктам Brainrus.