На сайте Росреестра доступны новые электронные сервисы

На сайте Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестра) доступны новые сервисы, которые позволяют получить четыре вида сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН): о правах отдельного лица на имевшиеся (имеющиеся) у него объекты недвижимости, о содержании правоустанавливающих документов, о переходе прав на объект недвижимости, а также кадастровый план территории. Ранее на сайте Росреестра была открыта возможность получения выписок из ЕГРН об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости и о кадастровой стоимости объектов недвижимости.

Выписка о переходе прав на объект недвижимости содержит сведения об этом объекте и обо всех заявителях, у которых в настоящий момент или ранее зарегистрированы на него права собственности.

Кадастровый план территории содержит сведения о кадастровом квартале и расположенных в нем объектах недвижимости, а также план, чертеж или схему находящихся на его территории объектов недвижимости, границ между субъектами Российской Федерации, границ муниципальных образований, населенных пунктов и территориальных зон. Данная форма сведений из ЕГРН также содержит описание местоположения границ объектов недвижимости в кадастровом квартале и сведения о пунктах опорной межевой сети.

Выписка о содержании правоустанавливающих документов содержит описание объекта недвижимости, реквизиты и содержание правоустанавливающего документа, а также дату закрытия раздела ЕГРН, содержащего сведения об объекте недвижимости, о котором запрашивается информация.

Выписка о правах отдельного лица содержит обобщенные сведения о недвижимости на территории Российской Федерации, находящейся в собственности или ранее принадлежавшей конкретному правообладателю.

Информация, которая содержится в выписке о правах отдельного лица, а также в выписке о содержании правоустанавливающих документов, относится к сведениям ограниченного доступа. Такая выписка может быть предоставлена только правообладателям или их представителям, а также государственным органам и прочим лицам, которые имеют право на получение информации из ЕГРН ограниченного доступа.

Запросить общедоступные сведения из ЕГРН об объекте недвижимости может любое заинтересованное лицо удобным для него способом – в электронном виде и при личном обращении в офис Федеральной кадастровой палаты или многофункциональный центр «Мои документы». В соответствии с 218-ФЗ сведения из ЕГРН по запросу, направленному посредством электронного сервиса, предоставляются в течение 3 дней. За предоставление сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответствии с законодательством взимается плата.

Предоставление указанных сведений из ЕГРН предусмотрено вступившим в силу с 1 января 2017 года Федеральным законом №218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».