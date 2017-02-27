Parallels интегрировала Remote Application Server в экосистему Microsoft Azure

Компания Parallels объявила об интеграции Parallels Remote Application Server (RAS) в инфраструктуру открытой платформы облачных вычислений корпоративного уровня Microsoft Azure. Таким образом, комплексное решение для организации удаленного доступа к приложениям и виртуальным рабочим столам Parallels Remote Application Server теперь доступно на базе Microsoft Azure Marketplace, сообщили CNews в Parallels.

«Наша интеграция с Microsoft Azure дает пользователям простоту и удобство. Благодаря этому шагу представители малого и среднего бизнеса могут установить Parallels RAS и развернуть виртуальные рабочие столы и приложения на любые устройства по всему миру в рекордные сроки, обеспечив тем самым экономию средств до 60%», — заявил Яков Зубарев, президент Parallels.

«В сегодняшней мобильной среде для бизнеса крайне важно иметь облачные решения, соответствующие их потребностям и финансовым возможностям. Интеграция Parallels Remote Application Server в инфраструктуру Microsoft Azure позволяет малому и среднему бизнесу воспользоваться возможностями новейших технологий», — отметила Эрин Чапли, генеральный менеджер, ОС Windows Server корпорации Microsoft.

Parallels предлагает бесплатную 30-дневную полнофункциональную пробную версию RAS, включающую в себя 25 одновременных пользовательских лицензий. Скачать её можно на сайте компании www.parallels.com.