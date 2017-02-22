Microsoft HoloLens использовали во время операции на позвоночнике

С помощью очков дополненной реальности Microsoft HoloLens проведена сложнейшая и рискованная операция на позвоночнике. Об этом CNews сообщили в корпорации Microsoft.

Доктор Энрике Ламперт, хирург-ортопед Института ортопедии и травматологии Жарагуа-ду-Сул из Санта-Катарины в Бразилии, вместе со своим партнером доктором Бруно Гоббато применил инновационное устройство во время артродеза (операции, при которой достигается полная неподвижность сустава). Здесь важно было установить винты для фиксации позвоночника в тех местах, где движение причиняло боль. Гарнитура стала гидом для хирургов, помогая более точно расположить винты, чтобы избежать повреждений нервов или разрушения импланта.

С помощью HoloLens команда визуализировала 3D-модель позвоночника пациента, созданную во время компьютерной томографии (КТ), которая включала в себя идеальное расположение винтов. По словам ученых, HoloLens доступнее (по стоимости и для приобретения), чем имплантационная КТ.

По отзыву хирургов, сейчас единственный вопрос — мощность устройства. У врачей появились вопросы к размерам, детализации и частоте кадров при генерации сложной модели. С другой стороны, им понравилось «ограниченное» поле зрения, поскольку оно позволяет одновременно следить за другими экранами, записями и элементами, не связанными с гарнитурой, отметили в Microsoft.

Новшество еще не нашло своего коммерческого применения, но доктор Ламперт надеется разработать курс, который смогут использовать другие хирурги, заинтересованные в HoloLens для решения локальных задач.