МТС тестирует технологию вещания в формате Ultra HD

МТС объявила о запуске с 7 февраля тестового вещания телеканала «Русский экстрим» в формате Ultra HD (4К). Как рассказали CNews в компании, для вещания применяется новейший формат кодирования HEVC/H.265.

Возможность просмотра доступна всем абонентам спутникового телевидения МТС, имеющим соответствующее оборудование – телеприемник с поддержкой разрешения Ultra HD и CAM-модуль оператора.

«МТС проактивно работает, внедряя новые форматы ТВ-контента, доставляемого через уникальное сочетание вещательных платформ. Одним из драйверов развития телевидения, безусловно, является дальнейшее улучшение качества изображения. Поэтому запуск канала в формате Ultra HD на основе стандарта кодирования HEVC/H.265 – это важный шаг для МТС как для оператора спутникового телевидения», - сказал руководитель спутникового проекта МТС Алексей Иванов.