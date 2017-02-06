Itella систематизирует первичные данные для BI с помощью решения «Корус Консалтинга»

Компания Itella Россия завершила внедрение многофункциональной платформы K-Point, разработанной «Корус Консалтингом». Решение интегратора, систематизирующее первичную информацию, которая затем используется системой бизнес-аналитики, повысит точность отчетных данных, необходимых для оперативного принятия решений руководству логистического оператора, сообщили CNews в «Корус Консалтинге».

Itella Россия входит в ГК Posti и является игроком логистических рынков России и Европы. В Itella Россия работает около 3,5 тыс. сотрудников, компания располагает складскими площадями класса А общей площадью более 500 тыс. м².

Российскому представительству Itella необходим был инструмент, позволяющий оперативно анализировать данные складской деятельности компании. Для этого оператор начал внедрение системы бизнес-аналитики. Однако уже в начале проекта стало очевидно, что исходные данные не систематизированы и не могут эффективно использоваться в BI-решении. Itella приняла решение о необходимости внедрения промежуточного инструмента, который бы позволил систематизировать первичные данные и был бы прост в настройке и внедрении.

Выбор решения был сделан в пользу многофункциональной платформы K-Point, разработанной «Корус Консалтингом». Главными критериями выбора были единая и понятная структура хранения данных в базе, простота внедрения и настройки, а также наличие инструментов для быстрой разработки и изменения пользовательских интерфейсов. Кроме того, для оператора была важна простота использования решения и сопровождение своими силами — неподготовленный пользователь успевает разобраться в основной функциональности за несколько часов.

«Сегодня в Itella Россия создана вся необходимая инфраструктура для использования и развития BI-инструментов: от контроля точности исходных данных до повышения эффективности бизнес анализа в целом. Кроме того, вместе с K-Point компания получила возможность использовать существующие ресурсы для автоматизации других процессов и повышения эффективности без дополнительных инвестиций в ИТ-инфраструктуру и человеческие ресурсы», — указал Александр Кротов, руководитель группы разработки отчетов и аналитики департамента ИТ Itella Россия.

«K-Point в очередной раз подтверждает свою репутацию простого в использовании инструмента для сбора и систематизации данных. Даже неподготовленные пользователи могут начать работу с платформой через часы после ее развертывания, а первые результаты по оптимизации бизнес-процессы могут быть наглядно продемонстрированы в течение нескольких дней», — заявила Ангелина Михина, менеджер BPM-решений ГК «Корус Консалтинг».

Для Itella это не первый опыт работы с ГК «Корус Консалтинг». В 2008 г. системный интегратор реализовал для логистического оператора проект по внедрению WMS-системы на платформе Manhattan WMOS.