Iridium и SpaceX выведут на орбиту несколько новых спутников

Iridium Communications Inc. объявила о подписании соглашения со Space X о проведении восьмого для партнеров запуска при помощи ракета-носителя Falcon 9. Как рассказали CNews в компании, в ходе запуска планируется вывести на орбиту пять резервных спутников группировки Iridium Next.

Falcon 9 также осуществит пуск двух спутников НАСА/GFZ (German Research Centre for Geosciences) по программе изучения климата и гравитационных возмущений (миссия GRACE-FO). Спутники НАСА/GFZ будут отдельно выведены на низкую околоземную орбиту.

Для Iridium это будет первый опыт совместного запуска, что позволит сэкономить обеим участвующим в проекте сторонам. Таким образом, спутниковый оператор получил возможность увеличить свою глобальную спутниковую сеть нового поколения еще на пять резервных аппаратов. Предполагается, что запуск состоится в начале 2018 г. с военно-воздушной базы Ванденберг, штат Калифорния.

«Это исключительно удачный вариант для того, чтобы вывести на орбиту дополнительные спутники Iridium NEXT, — сказал Мэтт Дэш (Matt Desch), генеральный директор Iridium Communications Inc. — Это даст дополнительную отказоустойчивость при работе нашей спутниковой группировки, в то время как изначально мы собирались доставить 72 спутника, в том числе 2 силами «Космотрас». Но мы рады возможности использовать ракета-носитель вместе с НАСА и GFZ в рамках этого дополнительного, восьмого по счету, запуска со Space X. В ходе всего подготовительного процесса GFZ показали себя отличными бизнес-партнерами».

В Iridium отмечают, что предстоящий старт — не только редкая возможность участвовать в одном проекте с НАСА, но и решение, убедительное с точки зрения экономической составляющей. Изначально предполагалось, что после формирования основной группировки Iridium Next останется еще девять спутников, мощности которых также необходимо будет использовать.

Сейчас же возможность совместного запуска с GRACE-FO минимально увеличивает стоимость всего проекта (семь основных запусков со Space X по 10 спутников в каждом), так как развитие отдельного проекта с «Космотрас» обошлось бы значительно дороже.

Iridium уже сейчас внесет изменения в программу запуска и расстановки своей новой спутниковой группировки: эти пять спутников сразу будут доставлены к своей операционной орбите, а сама группировка Iridium NEXT пополнится еще тремя аппаратами. И в результате восьми запусков глобальная сеть NEXT заработает быстрее и эффективнее, чем если бы пришлось укладываться в те семь, предусмотренных со Space X в рамках первоначального контракта. В то же время Iridium не отказывается и от работы с «Космотрасом», которая начнется после всех необходимых согласований.