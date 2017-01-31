«Мегаполис» оптимизировал работу с персоналом с внедрением SAP SuccessFactors

Компания SAP и группа компаний «Мегаполис», работающая в области дистрибуции широкого спектра товаров повседневного спроса, объявили о внедрении решения SAP SuccessFactors для управления талантами. Переход к единой облачной платформе позволил «Мегаполису» уже на начальном этапе сэкономить около p6 млн только благодаря оптимизации процессов оценки персонала по компетенциям. Выгоды от остальных модулей, таких как рекрутинг, еще оцениваются компанией, рассказали CNews в SAP.

Уже через 3 месяца после внедрения HR-специалисты «Мегаполиса» отметили, что затраты на подбор персонала стали более прозрачными в центральном офисе и на региональных площадках. SAP SuccessFactors оптимизирует все этапы работы с персоналом, а также позволяет сократить затраты на процессы целеполагания и контроля выполнения бизнес-целей сотрудников. Кроме того, облачное решение позволит выдерживать единые стандарты подбора персонала, что особенно важно для географически распределенной и разнопрофильной группы компаний: в ее структуру входит более 300 филиалов, в которых трудятся 15 тыс. человек.

Ожидается, что современная система обучения, реализованная на новой платформе, позволит оптимизировать подготовку персонала на всех этапах работы в компании. Управление переменной частью вознаграждения будет основываться на точных данных, что, по мнению заказчика, лучше замотивирует сотрудников.

«Наша компания проходит этап серьезных преобразований, требующий принципиального иного подхода к бизнес-процессам, в том числе и в области работы с персоналом. Именно поэтому департаменту HR была необходима современная технологическая и методологическая база для выстраивания этих процессов. Благодаря SAP SuccessFactors мы получили мощный инструмент, позволяющий привести работу с персоналом в соответствие с мировыми практиками», — подчеркнула Ольга Новикова, директор департамента управления персоналом ГК «Мегаполис».

«Автоматизация управления персоналом в ГК “Мегаполис” — это комплекс решений, в основе которого находится облачная платформа с широкими возможностями аналитики, мониторинга и гибкого управления развитием талантов сотрудников. Использование SAP SuccessFactors позволяет снизить издержки, повысить эффективность HR-процессов и модернизировать их. Только так можно вывести управление персоналом на тот уровень, который необходим в XXI веке, чтобы оперативно реагировать на изменения в бизнесе и рост конкуренции», — заявил Андрей Шарак, заместитель генерального директора SAP СНГ.

В планах «Мегаполиса» — интеграция модулей планирования и обучения, а также повышение уровня удовлетворенности персонала, снижение текучести кадров, сокращение расходов на командировки и обучение.