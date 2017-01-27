Модульбанк доверит решение простых вопросов клиентов роботу

Модульбанк объявил о планах создания виртуального сотрудника. Как сообщили CNews в Модульбанке, искусственный интеллект будет копировать поведение реального бизнес-ассистента.

По словам председателя правления Модульбанка Андрея Петрова, уже в следующем году клиентов банка, возможно, частично будет обслуживать виртуальный бизнес-ассистент. Его главная задача на начальном этапе — отвечать на самые распространенные вопросы клиентов — например, об особенностях тарифов, ценах, и т.д. Кроме того, ожидается, что помощник сможет выполнять мелкие поручения клиентов — заказывать столик в ресторане, бронировать авиабилеты и т.д. Полностью заменить человека искусственный интеллект не сможет — как только вопрос или задача от клиента будут выходить за рамки стандартных, для их решения будет подключаться человек.

«Мы не стремимся полностью заменить сотрудников роботами. Хотя может быть совсем скоро это станет технически возможным. Клиенты ценят нас в том числе за то, что мы — банк с человеческим лицом, было бы странно лишить их возможности общаться с живыми людьми», — отметил Андрей Петров. По словам председателя правления Модульбанка, банк рассчитывает с помощью робота быстрее решать простые вопросы клиентов, которые связаны чаще всего с уточнением работы отдельных функций или тарифов.

Как и большинство проектов Модульбанка, создание робота было решено развивать собственными силами. Задача по нейролингвистическому программированию в сфере искусственного интеллекта ляжет на плечи нового центра разработки банка в Уфе.