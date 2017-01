Check Point присоединилась к глобальному проекту No More Ransom против кибервымогателей

Компания Check Point Software Technologies Ltd. — вендор, специализирующийся исключительно на сетевой кибербезопасности — стала партнером международного проекта No More Ransom — совместной инициативы правоохранительных агентств и компаний частного сектора против распространения вымогательского ПО. Check Point является членом консультационного совета по интернет-безопасности центра по борьбе с киберпреступностью Европола (Cybercrime Center Internet Security Advisory Board). Среди участников проекта — правоохранительные агентства из 22 стран Европы, Европейская комиссия и компании, специализирующиеся в области кибербезопасности, рассказали CNews в Check Point.

На портале www.nomoreransom.org пользователи могут найти подробную информацию о том, как им защититься от программ-вымогателей, а также о наборе бесплатных инструментов, которые помогут им разблокировать устройства и без выкупа расшифровать данные, подвергшиеся атаке различных вариантов вымогательского ПО.

В рамках деятельности против ransomware Check Point также объявила о своем сотрудничестве с Европолом, полицейским агентством Европейского союза, чтобы предоставлять организациям и индивидуальным пользователям необходимую информацию об этой растущей угрозе. Check Point и Европол опубликовали совместный отчет о программах-вымогателях «Ransomware: What You Need to Know», в котором показана стремительная эволюция ransomware от ранних вариантов типа Cryptolocker 2013 г. до современных резонансных угроз семейств Locky, CryptXXX, TorrentLocker, Jigsaw и Cerber.

В отчете описываются конкретные методы атак для программ из каждого семейства, а также доступные инструменты дешифровки, которые помогут подвергшимся нападению компаниям и владельцам ПК разблокировать свои данные. Он дает подробные практические рекомендации, которые позволят предотвратить заражение компьютеров программами-вымогателями, а также инструкции о том, как реагировать на атаку и устранить ее последствия.

«Тесное сотрудничество между ИБ-компаниями и международными правоохранительными агентствами критически важно в борьбе с ransomware — оно поможет смягчить последствия крупномасштабных атак, — убежден Василий Дягилев, глава представительства Check Point Software Technologies в России и СНГ. — В рамках проекта No More Ransom и сотрудничества с Европолом Check Point помогает разрабатывать новые решения для нейтрализации программ-вымогателей, передавая свой опыт работы и техническую компетенцию в сфере кибербезопасности».