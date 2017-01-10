«Ростелеком» приобрел независимого интернет-провайдера Тюмени «Сибитекс»

Телекоммуникационная компания «Ростелеком» объявила о закрытии сделки по приобретению 100% долей в «Сибитекс» — независимом провайдере услуг доступа в интернет и телефонии в Тюмени. Финансовые условия сделки не раскрываются. Покупателем выступило дочернее общество «Ростелекома» — компания «Башинформсвязь». Об этом говорится в заявлении компании «Ростелеком», поступившем в редакцию CNews.

«Сибитекс» предоставляет услуги доступа в интернет, телефонии и телевидения как юридическим, так и физическим лицам, но исторически специализируется на предоставлении услуг корпоративным клиентам. В настоящий момент компания обслуживает около 7,5 тыс. пользователей, в том числе около 800 корпоративных клиентов.

«Приобретение “Сибитекс” соответствует нашей стратегии по развитию бизнеса в сегменте B2B. Сделка позволит усилить позиции “Ростелекома” на рынке доступа в интернет г. Тюмени и создаст дополнительные возможности для реализации ряда синергетических эффектов, связанных с продажей дополнительных конвергентных услуг и оптимизацией операционных затрат», — прокомментировала событие Мария Флорентьева, старший вице-президент «Ростелекома».