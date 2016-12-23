Konica Minolta начала российские продажи новой версии YSoft SafeQ для эффективной печати

Konica Minolta объявила о старте продаж на российском рынке обновленной программной платформы YSoft SafeQ версии 6 – комплексного решения для управления инфраструктурой печати и документооборотом. Как рассказали CNews в компании, в новой версии изменена функция роуминга печати и обновлена поддержка мультитенантности. Теперь решение масштабируется, поддерживает функционал оцифровки данных и может гибко настраиваться под задачи клиента.

Новая архитектура платформы представляет собой широкий набор модулей и программных расширений. Внедрение функций поддержки документооборота, обеспечение безопасности печати и сокращение затрат на печать становятся доступными для бизнеса любого размера.

Обновленная функция роуминга печати (Client Based Print Roaming) обеспечивает отправку заданий в очередь на клиентский ПК, а не на сервер компании, что значительно снижает затраты на поддержку серверных мощностей и оптимизирует нагрузку на работу корпоративных сетей. Поддержка мультитенантности (мультиарендной архитектуры) позволяет объединить сервисы печати нескольких компаний или филиалов в единую систему таким образом, что информация каждой компании будет находиться в независимом изолированном пространстве.

«Новая версия YSoft SafeQ имеет значительные конкурентные преимущества, — отметил Флориан Лоске, продукт-менеджер Konica Minolta Business Solutions Europe. — Теперь сокращение затрат, повышение производительности и уровня безопасности документооборота предусмотрено не только для бумажных документов, но и для электронных версий. Благодаря этому решение YSoft SafeQ способно выполнить все требования наших клиентов как в сфере управления инфраструктурой печати, так и в сфере управления документооборотом».