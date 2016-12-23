Acer начал российские продажи монитора Predator Z271T с технологией Tobii. Фото

Acer объявил о начале официальных продаж в России новых мониторов серии Predator Z1 (Z271T) с технологией Tobii для отслеживания движений глаз. Как рассказали CNews в компании, мониторы Predator Z271T с технологией Tobii позволяют управлять процессом, например, в игре, естественным способом, поскольку прицел или камера следует за взглядом.

Tobii поддерживается более 100 играми и свежими AAA тайтлами, включая Watch Dogs 2 и Steep. Динамическое освещение в игровых сценах меняется в зависимости от того, куда направлен взгляд. Для того, чтобы посмотреть за пределы экрана, не нужно совершать дополнительных действий контроллером, достаточно посмотреть в ту сторону и камера автоматически адаптируется под взгляд.

Радиус кривизны экрана монитора Z271T в 1800R делает погружение в процесс более полным, поддержка технологии NVIDIA G-SYNC обеспечивает плавность процесса за счет синхронизации кадров с частотой обновления изображения на экране. Мониторы серии Predator Z1 отличаются временем отклика 4 мс и частотой обновления 144 Гц, благодаря матрице VA углы обзора составляют 178°.

Монитор Acer Predator Z271T с технологией Tobii

Новые мониторы обладают полным набором разработок Acer, включая технологии BlueLightShield и Flicker-less для устранения излучения вредного синего света и мерцания, а также ComfyView и Low-Dimming, которые снижают нагрузку на глаза во время продолжительных сеансов.

Монитор Acer Predator Z271T с технологией Tobii

Predator Z271T оснащен двумя мощными динамиками по 7W с технологией DTS Sound и ErgoStand, которая позволяет наклонять, поворачивать и регулировать устройство по высоте. В подарок с монитором покупатели получат игру Assassin's Creed Syndicate, в которой реализованы все преимущества управления Tobii.

Монитор Predator Z271T уже поступил в продажу в России по рекомендованной розничной цене 56990 руб.