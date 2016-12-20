Fort Telecom представил кнопку экстренного вызова для установки на легковые автомобили

Fort Telecom объявил о выпуске блока интерфейса пользователя BIP M1 - кнопки экстренного вызова для установки на легковые автомобили. Как рассказали CNews в компании, первым автомобилем, на который была установлена новая модель блока интерфейса пользователя BIP M1 стал китайский кроссовер Zotye T600. 6 декабря 2016 г. автомобиль прошел испытания на одобрение типа транспортного средства с системой «ЭРА-ГЛОНАСС» производства Fort Telecom.

BIP M1 представляет собой компактную версию блока BIP-02. В отличии от устройства BIP-02, предназначенного для установки на коммерческий транспорт, BIP M1 разработан специально для оснащения легковых автомобилей. Устройство имеет встроенный микрофон, функцию эхоподавления и кнопку экстренного вызова с защитой от случайного нажатия.

Терминал ЭРА-ГЛОНАСС Fort-112 EG вместе с блоком BIP M1 будут установлены на автомобили Zotye T600 в процессе сборки на конвейере автопроизводителя.

«Мы рады, что стали первыми, будем активно тестировать работу оборудования и надеемся, что покупатели наших автомобилей будут рады появлению новой опции», — сказал заместитель генерального директора «Зоти Моторс Рус» Гнездюк Александр Леонидович.

С появлением в линейке Fort Telecom новой компактной версии блока интерфейса пользователя у автопроизводителей появилась возможность выбора модели устройства для установки на различные виды транспортных средств.

«Интеграция BIP-02 в легковой автомобиль часто становилась непростой задачей. Автопроизводителям приходилось предусматривать специальные ниши под блок интерфейса пользователя. С новым BIP М1 эта проблема решена – блок легко можно разместить за зеркалом заднего вида на лобовом стекле автомобиля, на крыше вблизи плафона верхнего освещения или на панели приборов. Кроме того, корпус блока выполнен в соответствии с Правилами №21 EЭК ООН, что позволяет беспрепятственно размещать блок в салоне автомобиля, а его цвет можно подобрать под цвет салона конкретной модели. Всё это позволит нам активнее работать на рынке массового легкового транспорта», — сказал Владимир Макаренко, директор по развитию Fort Telecom.