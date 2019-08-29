5 мифов о неоригинальных картриджах

Многие пользователи уверены, что покупка совместимых расходных материалов не влияет на качество печати и работу принтера — но они глубоко заблуждаются. Быстрая выгода от экономии на оригинальных картриджах ставит под угрозу весь процесс печати и приводит к ряду скрытых трат. Мы рассмотрим самые популярные мифы о неоригинальных картриджах и объясним, почему в них не стоит верить.



Почему невыгодно покупать доступные аналоги вместо оригинальных расходных материалов? Низкая цена — не что иное, как хитрый рекламный ход для продажи как можно большего количества совместимых картриджей. Потребителю кажется, что он совершил выгодную покупку, но в итоге он получает лишь набор проблем и дополнительных скрытых расходов.

Оригинальные чернильные картриджи стоят дороже совместимых вариантов, но обладают рядом уникальных преимуществ, которые полностью окупают их цену. В итоге они обходятся даже дешевле “экономичных аналогов” — объясняем, почему так происходит.

Миф 1: совместимые картриджи экономят бюджет

На первый взгляд этот миф кажется правдой, но он в корне неверен. Покупка совместимых расходных материалов выглядит очень заманчивой, особенно при больших объемах печати — например, в крупных офисах. Но даже в том случае, если набор неоригинальных картриджей изначально обойдется в два раза дешевле, ненадежность этих материалов приведет к значительным скрытым тратам, которые сведут на нет всю экономию.

Совместимые аналоги обойдутся в среднем на 25% дороже оригиналов за счет более частого обслуживания принтера, поломок и повторной печати. Это подтверждают расчеты HP, основанные на результатах исследования картриджей для черно-белой печати, проведенного компанией SpencerLab в 2019 году.

Еще одно интересное исследование, проведенное Buyers Laboratory, выявило, что принтеры на основе оригинальных картриджей печатают в среднем на 50% больше страниц, чем устройства, на которых установлены совместимые расходные материалы. Таким образом, сэкономив на покупке картриджей, вы сможете сделать в два раза меньше отпечатков — при этом часть из них потребует повторной печати. В итоге вырастет стоимость одной напечатанной страницы — ведь мало кто задумывается о скрытых затратах на дополнительный расход бумаги, электричества, чернил в картридже и, что немаловажно, рабочее время сотрудников!

Добавим к этому тот факт, что при сбоях в работе принтера сотрудники не смогут получить нужные им отпечатки и будут вынуждены тратить время на вызов специалиста или самостоятельный ремонт устройства печати. В некоторых случаях это может парализовать работу всего офиса и тем самым повлечь за собой дополнительные убытки.

Миф 2: совместимые картриджи такие же надежные, как оригинальные

Пожалуй, самый распространенный миф — надежность неоригинальных расходных материалов. Казалось бы, что может пойти не так, если установить в принтер совместимый расходник? Чтобы перестать верить в это заблуждение, достаточно взглянуть на цифры. В 2019 году компания SpencerLab провела исследование надежности картриджей для черно-белой печати, в ходе которого сравнила оригинальные картриджи HP для принтеров HP Pro 400 M402 и МФУ M521dn (модели HP 26A и 55A) с картриджами пяти других брендов. В результате исследования стало ясно, что 49% неоригинальных картриджей выходят из строя во время эксплуатации или сразу после установки — то есть, почти половина из них оказывается непригодна для печати.

Еще одно исследование, проведенное по заказу HP в 2018 году компанией Market Strategies International, выявило, что компании, в которых используются неоригинальные картриджи, в 4 раза чаще обращаются в службу поддержки из-за сбоев в процессе печати. Кроме того, согласно исследованию, проведенному Buyers Laboratory, четыре из пяти принтеров, которые непрерывно использовались с совместимыми картриджами, получили необратимые поломки.

Дело в том, что оригинальные расходные материалы адаптированы специально для работы с конкретным принтером - они обладают надежной конструкцией и содержат чернила, выполненные по особой рецептуре. Совместимые картриджи зачастую сразу имеют дефекты в конструкции, которые могут привести к отказам в работе или вовсе стать причиной неустранимой поломки принтера.

Миф 3: совместимые картриджи обеспечивают такое же качество печати, как и оригинальные

Многие думают, что вид отпечатка зависит не от расходных материалов, а от принтера. На самом деле, это не так — до 70% качества печати зависит от конструкции картриджа. Согласно упомянутому выше исследованию SpencerLab, принтеры с неоригинальными расходниками выдают на 19% меньше пригодных страниц из-за низкого качества печати. Это вынуждает пользователей многократно перепечатывать документы вместо того, чтобы заниматься основной работой.

Если вы хотите получать качественные отпечатки с первого раза, а не бороться с принтером, лучшим решением будет установка оригинальных картриджей. Это даст гарантию качества печати и сэкономит немало времени для более важных задач.

Миф 4: со временем засыхают все картриджи — как совместимые, так и оригинальные

В отличие от пигментов, которые используются в СНПЧ, чернила в оригинальных лазерных картриджах не засыхают, даже если вы долго не пользуетесь принтером. Благодаря конструкции корпуса и уникальному составу чернил, такой картридж может храниться до 90 дней без ущерба для качества печати.

Совместимые картриджи, наоборот, имеют тенденцию высыхать и засоряться, если они не используются. Применение неоригинальных расходных материалов может привести к их полной замене при длительном отсутствии сотрудников — например, во время новогодних праздников. Согласитесь, вернуться из отпуска в офис, где не работает ни один принтер — не самая приятная ситуация.

Миф 5: формула чернил в оригинальных и совместимых картриджах идентична

Это неправда — также, как и миф о том, что все картриджи быстро засыхают. Чернила играют важную роль в качестве печати: процесс их изготовления и правильный состав особенно влияют на итоговый вид отпечатка.

Чернила в оригинальных расходных материалах изготовлены по уникальной рецептуре: они водостойкие, устойчивы к маркерам и позволяют создавать четкие отпечатки высокого качества на протяжении всего срока службы. От состава чернил зависит не только качество документов, но и их долговечность, ведь существующие правила архивирования документов требуют хранить отдельные бумаги десятки лет. Только оригинальные картриджи позволяют получить отпечатки, которые будут много лет сохранять первозданный вид.

Чтобы сэкономить, производители совместимых картриджей зачастую нарушают техпроцесс изготовления и состав чернил. В итоге аналоги получаются дешевле фирменных картриджей, но не могут конкурировать с ними в качестве печати. Они не обеспечивают равномерное и четкое окрашивание, а иногда даже нарушают правильную работу принтера.

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Если сложить вместе все вышесказанное, вывод становится очевиден — покупка оригинальных расходных материалов защитит бизнес от скрытых трат и обеспечит гарантию качества печати и надежной работы принтеров. Единовременная экономия на покупке совместимых картриджей в долгосрочной перспективе повлечет дополнительные затраты, которые минимум на 25% больше, и приведет к постоянным сбоям в работе компании. Как гласит народная мудрость — скупой платит дважды, а бесплатный сыр всегда только в мышеловке!