Извлекайте информацию из данных

Мы являемся свидетелями появления огромных объемов структурированных и неструктурированных данных из самых разнообразных источников. Чтобы успешно совершить цифровую трансформацию, необходимо искать возможности для обработки этих данных, для извлечения из них информации и поиска путей ее монетизации. Как показывает практика, иногда компании совершают настоящие открытия, просто заглянув в свои данные.

Наиболее продуктивные помощники в области сбора, обработки данных и получения их ценности – это современные технологии. Прежде всего – искусственный интеллект, компьютерное зрение и машинное обучение. Овладев их возможностями, можно прийти к совершенно непредсказуемым выводам, которые могут в корне изменить стратегию развития компании.

Предиктивная аналитика, оценка эмоционального состояния, отслеживание стандартов, цифровой двойник – это лишь несколько примеров применения искусственного интеллекта для работы с данными. Что важно, они одинаково актуальны для любой отрасли, будь то образование, ритейл или промышленность. Развивайте ИИ-компетенции или подберите партнера с подходящими знаниями и опытом, чтобы найти, сохранить и обогатить данные и определить оптимальные способы их трансформации в бизнес-решения.

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