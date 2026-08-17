Платите цифрами, пользуйтесь приложением. Российские банки закрывают тысячи отделений и не подпускают россиян к наличным

По итогам 2026 г. в стране закроются свыше 2000 отделений банков. Темпы отказа банков от своей офлайн-сети бьют рекорды последних семи лет. Свой сервис они переводят в онлайн, усложняя россиянам доступ к своим наличным деньгам, а также процесс получения классических офлайн-услуг. А на фоне блокировок мобильного интернета банковские сервисы в стране становятся еще менее доступными.

Свободное помещение

Российские банки существенно нарастили темпы закрытия офлайн-отделений, в которых россияне могут получить консультацию, необходимые справки, открыть счет или снять крупную сумму со своего счета. За первые восемь месяцев 2026 г. их стало почти на 1400 меньше по всей стране, за весь 2026 г., по прогнозам, закроются свыше 2100 представительств, пишут «Известия».

Сворачивание своего офлайн-присутствия банки сделали рутинной процедурой – они избавляются от своих отделений системно и годами, попутно лишая россиян еще и своих банкоматов. Но 2026 г. стал самым продуктивным для них в этом плане. Предыдущий рекорд был установлен в 2021 г., когда с января по август было закрыто 894 офиса.

Всего же за 2021 г. в стране исчезло 1588 отделений, а годом позже – 1631. Тем временем, за восемь месяцев 2026 г. их число уменьшилось на 1370, и это самый высокий показатель как минимум за последние семь лет, отмечает издание.

Насколько все серьезно

По прогнозам опрошенных изданием экспертов, за весь 2026 г. россияне могут недосчитаться 2150 офисов банков по всей стране. Этот расчет сделан из среднемесячных темпов их закрытия – 196 отделений.

Arkadiusz Gąsiorowski / Unsplash В ближайшие годы может закрыться каждое второе отделение банка

Однако в мае и июне 2026 г. средний темп закрытия офисов оказался примерно на треть выше по сравнению с январем-апрелем 2026 г. Это означает, что итоговое количество закрывшихся отделений может оказаться еще более внушительным.

Свято место

Главный зачинщик происходящего с отделениями – это Сбербанк. Являясь крупнейшим банком в России (около 111 млн клиентов к середине лета 2026 г.), он закрыл около 540 отделений с начала 2026 г. Это примерно 40% от общего количества офисов банков, которые больше никогда не примут посетителей.

При этом пока одни банки сокращают свое представительство в офлайне, другие, напротив, продолжают открывать новые отделения. Это делают, в том числе, финорганизации из числа крупнейших, однако количество планируемых к открытию офисов заметно ниже числа закрываемых. К примеру, один банк из топ-10 намерен до конца 2026 г. ввести в эксплуатацию 28 точек.

Деньги важнее удобства

Представители банков, сокращающих сеть своих отделений, утверждают, что лишь реагируют на изменение привычек своих клиентов, которые все чаще взаимодействуют с банками не через офисы, а через приложение. А если им нужны наличные, то они чаще всего ограничиваются банкоматами, утверждают в банках.

Но есть и еще одна причина. Как сообщила «Известиям» ведущий аналитик Freedom Global Наталья Мильчакова, банкам просто финансово выгодно уводить клиентов в онлайн – чем меньше у них отделений, тем меньше расходы на них. Также банки сталкиваются с нехваткой работников, что тоже может приводить к закрытию отделений.

Здесь стоит напомнить, что при отключениях мобильного интернета, которые с весны 2025 г. стали неотъемлемой частью жизни десятков миллионов россиян, приводят к тому, что сервисы банков становятся недоступными. В стране с сентября 2025 г. действуют «белые списки» – перечень из пары десятков сервисов и сайтов, которые остаются доступными при блокировках, но спустя год после их появления в них до сих пор нет подавляющего большинства российских банков, в том числе крупнейших.

Нынешние «белые списки» очень далеки от идеала

Но в банках прямо говорят, что продолжат сокращать сеть своих отделений и превращать «цифру» в основной формат взаимодействия с клиентами. По прогнозам Натальи Мильчаковой, через пять лет количество банковских отделений в России может сократиться в два, а то и в два с половиной раза – приблизительно до 12 тыс. по всей стране. Она полагает, что проблемы с мобильным интернетом могут замедлить процесс закрытия офисов, но не остановят его полностью.

Только самое необходимое

Как считает управляющий директор рейтингов финансовых институтов НРА Константин Бородулин, банки не смогут закрыть все свои отделения. Он рассказал «Известиям», что «из-за масштабов страны и неравномерного проникновения технологий значительная часть клиентов по-прежнему предпочитает очное обслуживание». К тому же некоторые банковские операции требуют личного присутствия клиента в отделении, добавил он, упомянув и про private banking.

Также в связи с новыми законами россияне стали на регулярной основе сталкиваться с блокировкой счетов из-за переводов, показавшихся банкам подозрительными. В этом случае решать возникшую проблему приходится именно в отделении.