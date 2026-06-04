Ведущие сотовые операторы ошиблись при внедрении 5G. Пользователи не увидели разницы, они разочарованы

Внедрение 5G глобальными операторами растянулось на множество этапов, в результате чего первые пользователи не заметили разницы и почувствовали разочарование. Международная организация операторов связи в своем отчете перечислила допущенные ошибки и призвала учесть этот опыт при переходе на 6G.

Ошибки при внедрении 5G

Глобальная организация Next Generation Mobile Networks Alliance (NGMN), объединяющая ведущих мировых операторов сотовой связи, производителей оборудования и научно-исследовательские институты, опубликовала отчет, в котором указала на ошибки внедрения 5G и призвала учесть их при переходе к сетям следующего поколения, пишет Register.

Авторы документа отметили в качестве существенной проблемы старый подход к стандартизации, который привел к возникновению сложностей и путаницы на рынке. Переход отрасли на технологии 5G потребовал множества этапов и несколько поколений устройств.

NGMN призвала «уделить необходимое время разработке стандартов» и не спешить с внедрением 6G, которое операторы связи ожидают к концу десятилетия.

magnific/freepik Первые пользователи 5G не почувствовали разницы и отказались платить оператором за эту технологию

По данным Ericsson, сети 6G, обеспечат скорость передачи данных в несколько сотен Гбит/с с задержкой менее миллисекунды.

Что исправить при переходе на 6G

Нужно достичь консенсуса в отношении основного подхода и обеспечить плавный и масштабируемый путь миграции, считают в NGMN. Серьезная подготовка к запуску 6G нужна, чтобы избежать потерь для участников рынка, а также разочарования клиентов.

В случае с 5G, например, в Великобритании, после модернизации существующей 4G-инфраструктуры и установки на ней радиомодулей 5G, первые пользователи не заметили существенного улучшения качества. Это создало впечатление, что платить за это дополнительно не стоит, что лишило операторов финансирования, необходимого для последующих модернизаций.

Необходимые спецификации 6G, включая спецификации для сети радиодоступа (RAN) и базовой сети должны быть предоставлены единовременно, а не распространяться по частям, говорится в докладе.

NGMN выступает за использование технологии совместного использования спектра Multi-RAT (MRSS) в качестве варианта миграции, что позволяет одновременно использовать один и тот же частотный диапазон несколькими поколениями сотовых сетей, такими как 5G и 6G, и обеспечит «конкурентоспособную пропускную способность и производительность для пользователей» даже в местах, где большой объем нового спектра (например, спектра в районе 7 ГГц) недоступен или его развертывание слишком дорого.

Развитие технологий ядра сети должно включать более эффективное использование новых диапазонов спектра, автоматизацию, искусственный интеллект, энергоэффективность и обеспечение повсеместного покрытия. Отдельно отмечен тот факт, что развертывание сетей 6G может столкнуться со значительными задержками, если операторам придется одновременно проводить обновление инфраструктуры и программного обеспечения, как это было ранее.

Вопрос инвестиций

Представители NGMN предлагают также упростить сетевую архитектуру и пользовательское оборудование, снизить долгосрочные затраты и операционную сложность. Внедрение новой технологии требует значительных инвестиций, и эти инвестиции должны быть оправданы уверенностью в том, что они обеспечат устойчивую отдачу для операторов, заявили они.

Минимизировать вложения и ускорить процесс поможет развертывание 6G посредством обновления ПО в частотных диапазонах 5G. Члены ассоциации рассчитывают на возможность разделить инвестиции в ПО и одновременные инвестиции в оборудование для 6G.

«Ценность для конечных пользователей и стоимость развертывания сети в значительной степени определяются проектными решениями, принятыми при стандартизации, и именно поэтому ключевое значение имеет даже самая простая спецификация», — подчеркивается в отчете.