В «Почте России» цифровая революция. Радикально упростили отправку посылок – теперь не нужно указывать индекс, адрес и даже имя получателя

«Почта России» пересмотрела алгоритм отправки посылок. Если раньше отправитель должен был вручную указывать индекс, адрес, ФИО и телефон получателя, то теперь достаточно лишь телефона. Это радикально упрощает процесс, потому что раньше в любом из полей можно было допустить ошибку, и посылка уехала бы другому человеку или по другому адресу. Фактически, теперь отправить посылку через «Почту России» проще, чем через Ozon или «Яндекс Доставку» – эти сервисы требуют не только номер телефона, но и адрес пункта выдачи.

Чем проще, тем лучше

Почта России максимально упростила для россиян процесс отправки посылок. Отныне для этого нужно указать лишь номер телефона адресата – и больше ничего.

Изменения вступили в силу 2 февраля 2026 г. До этого дня на протяжении десятилетий «Почта» требовала указывать индекс, полный адрес, ФИО и номер телефона получателя.

Одна ошибка в этом немалом по меркам 2026 г. объеме информации – и посылка отправляется по неверному адресу или неправильному получателю, что резко усложняет процесс ее получения. Пользующийся услугами «Почты России» на регулярной основе сотрудник редакции CNews многократно оказывался в такой ситуации как отправитель, и как получатель.

Чтобы упростить, сперва надо усложнить

Указывать только лишь номер телефона без индекса и других данных – это действительно намного проще. Но воспользоваться такой возможностью сможет далеко не каждый клиент «Почты России».

Роскомнадзор Ошибиться в номере телефона при отправке посылки сложнее, чем в номере, индексе, ФИО и полном адресе одновременно

Для начала, человек, желающий получить посылку, должен располагать ученой записью в экосистеме «Почты России». Создать ее можно либо в приложении, либо на официальном сайте «Почты России». Наличие профиля позволяет, в числе прочего, получать детальные подробности движения отправленной посылки.

В профиле получатель должен активировать опцию доставки посылки по номеру телефона. При наличии простой электронной подписи, услуга будет подключена автоматически. Оформить простую электронную подпись можно на «Госуслугах».

Никакой слежки

По умолчанию «Почта России» не знает адрес проживания того или иного пользователя. Чтобы услуга доставки по номеру телефона заработала и сработала корректно, получателю обязательно нужно открыть свой профиль на сайте или в приложении «Почты России» и корректно указать свои ФИО, индекс и адрес вплоть до номера квартиры или номера частного дома.

Со стороны отправителя посылки все намного проще. Ему можно не располагать профилем в информсистеме «Почты России» – у него есть возможность оформления посылки прямо в отделении. Для этого нужно будет лишь предоставить сотруднику номер телефона адресата.

Как получить

Процесс отслеживания посылки в случае ее оформления по номеру телефона ничем не отличается от того, если бы она была отправлена с ручным указанием индекса и других контактных данных. Ей будет присвоен классический трек-номер, отслеживание по которому будет доступно на сайте или в приложении «Почты России» или в сторонних трекинговых сервисах.

Отправленная по номеру телефона посылка придет в отделение, к которому привязан адрес, указанный получателем. Она будет адресована до востребования.

За подключение и саму услугу отправки посылки по номеру телефона «Почта России» плату не взимает. Сама доставка, как и раньше, остается платной.

А есть ли разница

За последние несколько лет у «Почты России» появилось немало конкурентов в сегменте отправки посылок. Один из самых известных из них – это «Яндекс Доставка», позволяющий отправить посылку через свои пункты выдачи с оформлением в приложении «Яндекс Go». Также нельзя забывать про СДЭК и другие сервисы доставки.

Забрать себе часть этого рынка пытаются и крупнейшие маркетплейсы России – Wildberries и Ozon. Они оба позволяют отправлять обычные посылки через собственные пункты выдачи, что часто в разы удобнее по сравнению с «Почтой России», поскольку даже в крупнейших российских городах, где много почтовых отделений, пунктов выдачи маркетплейсов все равно существенно больше, и расположены они часто ближе.

Но ни один из основных конкурирующих с «Почтой России» сервисов пока не позволяет отправить посылку только по номеру телефона. Помимо него всегда нужно указывать адрес пункта выдачи, куда посылка должна приехать.