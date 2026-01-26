Операторы втихаря сдирают с россиян огромные суммы за перенос номера. Это незаконно. Опрос

Оператор Т2 списал с жительницы России 15 тыс. руб. за перенос номера. Она хотела сменить оператора, а Т2 посчитал, что ее номер «красивый», и взял за него деньги. Услуга «красивый номер» существует, вот только в законе она нигде не прописана. Проблема далеко не единичная.

«Красота» требует денег

Российский оператор Т2, ранее известный как «Теле2», списал со счета своей абонентки 15 тыс. руб. за перенос номера в сеть «Мегафона». Т2 признал номер «красивым», что и стало причиной удержания столь крупной для многих россиян суммы, поскольку услуга «Красивый номер» – платная.

Свою историю пострадавшая рассказала в заблокированной в России соцсети Х в своем профиле @pani_walewska. Она утверждает, что получила номер бесплатно, еще до того, как операторы стали продавать «красивые» номера.

Как пишет «Коммерсант», подобное стало частой практикой. Другой абонент Т2 рассказал изданию, что тоже хотел уйти к другому оператору, но с него тоже потребовали деньги.

Пост @pani_walewska

«Я хотел перейти к другому оператору. Мне выставили счет в 15 тыс. руб. за якобы красивый номер. Звонки в техподдержку ничего не дали, потому что операторы подтвердили, что если не заплатить, то переход не состоится. Но потом в чате Tele2 выяснилось: этот номер я перенес от другого оператора, и за него я уже платил компании "Билайн" очень давно 500 руб. Тем самым компания сделала скидку в 100% на такую услугу, и теперь, если захочу перейти, то 15 тыс. руб. списываться уже со счета не должны. Но в компании Telе2 предложили мне очень выгодный тариф, я с ним согласился и не стал переносить номер», – заявил собеседник издания.

Где деньги, россиянин?

Есть и другие примеры подобного отношения Т2 к своему абоненту. «Коммерсант» упомянул историю еще одного абонента, с которого Т2 требовал 7 тыс. руб. за перенос «красивого» номера в сеть другого оператора.

Аналогичные истории освещены и на «Хабре».

Представители Т2 сообщили «Коммерсанту», что таковы нынешние правила работы оператора. С 2022 г. он взимает плату за перенос «красивого» номера в сеть другого оператора. Абоненты об этом осведомлены, подчеркнули в Т2.

Закон не писан

Вопрос законности подобных действий со стороны Т2 на момент публикации материала оставался открытым. Россияне с 2013 г. имеют полное право переносить свой номер сеть другого оператора – пока только в своем регионе, но власти обсуждают вопрос снятия этого ограничения. В законе ни о каких «красивых» номерах ничего не говорится.

На это указывает и управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев. «По закону никаких "красивых", "платиновых", "серебряных", "золотых" номеров не существует, – заявил он «Коммерсанту». – Есть абонентский номер, по которому конкретный оператор оказывает услуги связи своему абоненту. Также в соответствии с законом клиент имеет право сменить поставщика услуг, то есть оператора, не чаще, чем один раз в 60 дней, написав заявление. Ограничения существуют только лишь в случае задолженности перед предыдущим оператором и в случае неверных данных, которые абонент не сообщил в случае смены паспорта и так далее. Поэтому какие-то дополнительные взыскания, платежи, связанные с цифрами в номере, законом не предусмотрены».

Подсудное дело

Поскольку в законе о переносе номера ни о каких «красивых» номерах речи нет, абоненты, столкнувшиеся с требованием денег за перенос номера и тем более их списанием, вполне могут отстаивать свои права. Вячеслав Леонтьев делает на этом акцент.

«То, что происходит сегодня с оператором «Теле2», я считаю злоупотреблением правом. Абоненты вправе обратиться с жалобой и в Роскомнадзор, и в суд, так как фактически это искусственное удерживание абонентов, то есть создание некой вымышленной задолженности для того, чтобы формально оператор ссылался на невозможность переоформления номера в связи с наличием задолженности», – сказал он «Коммерсанту».

Почему россияне меняют оператора

Как сообщал CNews, основная причина смены оператор в России – это высокие тарифы на связь. Операторы постоянно повышают цены на свои услуги, объясняя это ростом собственных расходов.

Фото: wayhomestudio / FreePik Недовольство оператором все чаще приводит к уходу в другую сеть

Другая вероятная причина – качество связи. В одной и той же точке один оператор может работать отлично, другой – очень плохо. Это касается как небольших населенных пунктов, так и крупных городов с сотнями тысяч жителей.

С одной стороны, можно было бы просто получить новый номер в сети другого оператора, но в России введен лимит на количество SIM-карт, которые можно оформить на один паспорт. К тому же гораздо удобнее уйти к другому оператору со своим номером – не потребуется рассылать контактам сообщения о смене номера.



