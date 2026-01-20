Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис

Комитет по казначейству британского Парламента раскритиковал власти за отсутствие регулирования ИИ и заявил, что распространение технологии в финансовом секторе может спровоцировать в стране финансовый кризис.



Требование парламентариев

Депутаты парламента Великобритании обвинили власти в неспособности взять под контроль риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), что может нанести финансовой системе серьезный ущерб. Парламентарии требуют принять срочные меры, пишет Guardian.

Комитет по казначейству (Treasury Select Committee) опубликовал отчет, в котором за отсутствие регулирования ИИ критике подверглись Правительство, Банк Англии и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), которые полагают, что общих правил достаточно.

Члены комитета заявили, что развивающаяся технология может поставить в невыгодное положение потребителей. Такое применение ИИ в условиях экономических потрясений может даже спровоцировать финансовый кризис.

Unsplash - Lucas Davies Парламентарии Великобритании считают, что при отсутствии госрегулирования финансовые компании могут применять ИИ в ущерб интересов потребителей

«Обязанность Банка Англии, Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и правительства — обеспечить соответствие механизмов безопасности системы современным требованиям. Судя по имеющимся у меня данным, я не уверена, что наша финансовая система готова к крупному инциденту, связанному с искусственным интеллектом, и это вызывает беспокойство», — сказала Мег Хиллер (Meg Hillier), председатель комитета.

Авторы документа призвали регулирующие органы принять меры, в том числе запустить новые стресс-тесты и разработать до конца года «практические рекомендации», разъясняющие правила защиты потребителей и определяющие, кто будет нести ответственность, если они пострадают.

Риски применения ИИ в финансовой сфере

В отчете отмечается в частности, что ИИ увеличивает вероятность мошенничества и распространения нерегулируемых и вводящих в заблуждение финансовых консультаций. Внедрение ИИ также, по мнению депутатов, может усиливать «стадное поведение», когда компании принимают схожие финансовые решения во время экономических потрясений и «рискуют столкнуться с финансовым кризисом».

При этом отсутствует ясность по поводу того, будут ли поставщики данных, разработчики технологий или финансовые компании нести ответственность в случае возникновения проблем.

Угрозу финансовой стабильности члены комитета видят в росте киберрисков по мере распространения использования ИИ и в чрезмерной зависимости от небольшого числа американских технологических компаний, таких как Google.

Регулирование ИИ

Первый в мире комплексный закон об ИИ принят и начал действовать в Южной Корее, как писал CNews в декабре 2025 г. Он предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трехлетнего плана развития ИИ и введение требований безопасности и прозрачности, включая обязательства по раскрытию информации для некоторых систем ИИ и маркировку ИИ-контента.

Европейские законодатели откладывают принятие свода правил, регулирующих ИИ, на фоне растущего противодействия со стороны бизнеса.

В России Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта до 2030 г. Нынешний подход концепция определяет как гибридный. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер, но есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования.