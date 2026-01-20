Разделы

ПО Законодательство Искусственный интеллект axenix
|

Парламент Великобритании требует принять меры: ИИ может спровоцировать финансовый кризис

Комитет по казначейству британского Парламента раскритиковал власти за отсутствие регулирования ИИ и заявил, что распространение технологии в финансовом секторе может спровоцировать в стране финансовый кризис.

Требование парламентариев

Депутаты парламента Великобритании обвинили власти в неспособности взять под контроль риски, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), что может нанести финансовой системе серьезный ущерб. Парламентарии требуют принять срочные меры, пишет Guardian.

Комитет по казначейству (Treasury Select Committee) опубликовал отчет, в котором за отсутствие регулирования ИИ критике подверглись Правительство, Банк Англии и Управление по финансовому регулированию и надзору (FCA), которые полагают, что общих правил достаточно.

Члены комитета заявили, что развивающаяся технология может поставить в невыгодное положение потребителей. Такое применение ИИ в условиях экономических потрясений может даже спровоцировать финансовый кризис.

lucas-davies-ip8elehqhey-unsplash_1.jpg
Unsplash - Lucas Davies
Парламентарии Великобритании считают, что при отсутствии госрегулирования финансовые компании могут применять ИИ в ущерб интересов потребителей

«Обязанность Банка Англии, Управления по финансовому регулированию и надзору (FCA) и правительства — обеспечить соответствие механизмов безопасности системы современным требованиям. Судя по имеющимся у меня данным, я не уверена, что наша финансовая система готова к крупному инциденту, связанному с искусственным интеллектом, и это вызывает беспокойство», — сказала Мег Хиллер (Meg Hillier), председатель комитета.

Авторы документа призвали регулирующие органы принять меры, в том числе запустить новые стресс-тесты и разработать до конца года «практические рекомендации», разъясняющие правила защиты потребителей и определяющие, кто будет нести ответственность, если они пострадают.

Риски применения ИИ в финансовой сфере

В отчете отмечается в частности, что ИИ увеличивает вероятность мошенничества и распространения нерегулируемых и вводящих в заблуждение финансовых консультаций. Внедрение ИИ также, по мнению депутатов, может усиливать «стадное поведение», когда компании принимают схожие финансовые решения во время экономических потрясений и «рискуют столкнуться с финансовым кризисом».

При этом отсутствует ясность по поводу того, будут ли поставщики данных, разработчики технологий или финансовые компании нести ответственность в случае возникновения проблем.

Угрозу финансовой стабильности члены комитета видят в росте киберрисков по мере распространения использования ИИ и в чрезмерной зависимости от небольшого числа американских технологических компаний, таких как Google.

Регулирование ИИ

Первый в мире комплексный закон об ИИ принят и начал действовать в Южной Корее, как писал CNews в декабре 2025 г. Он предусматривает создание национального комитета по ИИ, разработку базового трехлетнего плана развития ИИ и введение требований безопасности и прозрачности, включая обязательства по раскрытию информации для некоторых систем ИИ и маркировку ИИ-контента.

Илона Киреёнок, UDV Group: Компании хотят не просто укрепить защиту, но и сократить время восстановления после атак
Безопасность

Европейские законодатели откладывают принятие свода правил, регулирующих ИИ, на фоне растущего противодействия со стороны бизнеса.

В России Минцифры разработало проект концепции развития регулирования отношений в сфере технологий искусственного интеллекта до 2030 г. Нынешний подход концепция определяет как гибридный. Это значит, что большинство нормативных правовых актов носит стимулирующий характер, но есть точечные ограничения и механизмы саморегулирования.

Анна Любавина

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

2026 г. для российских поставщиков BPMS станет годом конкуренции архитектур

Россиянам дадут новый самозапрет. Он ударит по тысячам разработчиков видеоигр по всему миру

Обзор: Рынок BPM

Биометрию всех россиян могут официально сделать доступной по подписке. За человека попросят всего 30 рублей в год

Как система класса ITAM помогает навести порядок в ИТ-активах

За незаконный майнинг в России будут штрафовать на сумму до 10 миллионов

Конференции

Business Process Management 2026

Технологии искусственного интеллекта 2026

Цифровизация HR 2026
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы начала 2026 года: выбор ZOOM

Обзор умных часов Amazfit T-Rex 3 Pro 44 мм: компактные, мощные и неубиваемые

7 способов восстановить удаленные фото и видео на Android

Показать еще

Наука

Когда-то рядом с Землей вращалась другая планета Солнечной системы — именно поэтому у нас есть Луна

Инструменты возрастом 2,75 миллиона лет переписывают всю историю развития технологий человечества

Обнаружены строительные блоки жизни во льду за пределами Млечного Пути — живые существа могут быть разбросаны по всему космосу
Показать еще