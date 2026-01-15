Разделы

Власти не дали старейшей публичной библиотеке России купить немецкое оборудование

ФАС не позволила «Российской национальной библиотеке» потратить почти 120 млн бюджетных денег на закупку немецких сканеров. Закупка была сорвана после жалобы российского производителя такого оборудования.

Немецкие сканеры

Как выяснил CNews, Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не позволила «Российской национальной библиотеке» закупить иностранные сканеры на 119,9 млн руб. Это следует из решения ФАС, опубликованного на портале госзакупок в конце 2025 г.

Решение было выдано по жалобе компании «ПроCофт-ПК». В ней жалобщик указал, что библиотека в техзадании к закупке прописала требования под конкретного немецкого производителя сканеров Zeutschel.

На заседании ФАС «Российская национальная библиотека» не смогла доказать обратного. И антимонопольный орган решил, что заказчик нарушает Закон о контрактной системе.

«Российская национальная библиотека» (бывшая Государственная публичная библиотека) — первая государственная общедоступная библиотека в России и одна из крупнейших в мире. Она была основана в 1795 г.

Чем руководствовалась библиотека

«Российская национальная библиотека» пыталась обосновать свой выбор иностранного оборудования тем, что уже использует ПО OMNISCAN производителя Zeutschel, которое совместимо только с их сканерами.

library-girl-700.jpg

Eliott Reyna / unsplash.com
ФАС пресекла закупку иностранной техники на 120 млн

Однако ФАС опровергла это заключение. Так как указанное ПО работает и с другими системами сканирования, указано в технических характеристиках Zeutschel.

При этом на российском рынке есть продукция, которое могла бы использовать библиотека — включенный в реестр Минпромторга «ЭларСкан». Однако библиотека при описании объекта закупки не ориентировалась на товар российского происхождения.

ИИ в документах: как «умные» ассистенты меняют работу систем документооборота
Цифровизация

Сканеры библиотеке понадобились для модернизации рабочего оборудования, которое могло бы обеспечить оптимизацию работы сотрудников учреждения.

Сейчас определение поставщика приостановлено из-за удовлетворения жалобы. После устранения нарушений, закупка будет возобновлена. Но теперь у библиотеки не будет возможности закупить иностранное оборудование.

Российские сканеры

Согласно анализу Tebiz Group, доля российских сканеров в B2B-сегменте превысила 20%, а ежегодный рост внутреннего производства оценивается в 15%. Среди ключевых игроков отмечаются «Элар», «Ф-плюс оборудование и разработки», «Ревотех», «Сконформ» и др.

Кристина Холупова

