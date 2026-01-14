Мир возвращается в 2007 год. Миллионы пользователей массово переходят на древние ОЗУ DDR3 19-летней давности

В мире бум спроса на материнские платы под оперативную память DDR3. Это устаревший формат ОЗУ образца 2007 г., но дефицит более современных планок DDR4 и DDR5 из-за пресловутого искусственного интеллекта дал ему вторую жизнь. Модули DDR3 стоят значительно дешевле DDR5, но и по производительности сильно уступают.

Все вернули себе 2007 год

Во все мире начали стремительно расти продажи материнских плат, предназначенные под старые процессоры и не мене старую оперативную память DDR3. Портал Videocardz со ссылкой на отчет Board Channels Forums пишет, что пользователи скупают все, что связано с DDR3, напрочь игнорируя существование более современной памяти DDR4 и тем более DDR5.

DDR3 – это морально устаревший стандарт оперативной памяти 19-летней давности. Дебютировавший в 2007 г., он давно утратил актуальность, так как не может соревноваться в производительности с DDR5. Но фактически, вопреки известному всем россиянам заявлению, весь мир решительно вернул себе 2007 г.

Нейросети – не будущее, а прошлое

По данным Board Channels Forums, несмотря на древность стандарта DDR3, материнские платы с такими слотами стали продаваться в два-три раза активнее, нежели несколько недель назад.

Фото: fabrikasimf / FreePik Старая оперативная память пусть и не лучше новой, но уж точно дешевле

Возврат к DDR3 – это реакция мирового сообщества на многократный рост цен на DDR4 и DDR5, начавшийся осенью 2025 г. и пока не думающий останавливаться. Индустрия нейросетей потребляет все больше «железа», и производители услужливо поставляют его, забывая про потребителей. Как итог – в рознице память и SSD-накопители дорожают каждый день. В России цены на базовые комплекты памяти исчисляются десятками тысяч рублей, а игровые стоят еще дороже.

В результате пользователи фактически вынуждены переходить на DDR3, чтобы не залезать в кредиты и не закладывать дом в обмен на покупку двух планок памяти DDR5. Для примера, на момент выпуска материала самый дорогой комплект DDR3 в ДНС стоил 6300 руб.

Цены на DDR3 еще не успели взлететь

За эти деньги пользователь получит две планки памяти на 8 ГБ каждая с частотой 1600 МГц и таймингами 10(CL)-10-10-27. Многие материнские платы располагают четырьмя слотами под оперативную памяти, то есть менее чем за 13 тыс. можно получить набор на 32 ГБ.

Бюджетный гейминг

Материнские платы со слотами DDR3 тоже стоят недорого даже по современным российским меркам – к примеру, Gigabyte GA-G41M-Combo-GQ (rev.3) обойдется примерно в 5700 руб. Сокет у нее – старый LGA775, и процессоры для такого разъема оцениваются в 700-2000 руб. на Ozon.

Для старой памяти нужна старая системная плата

Videocardz пишет, что в рознице можно найти материнские платы под гораздо более современные CPU Intel – Core шестого-девятого поколений. Восьмое и девятое поколения даже поддерживаются ОС Windows 11, что повышает шансы на сборку относительно современной игровой станции.

Процессор, вероятно, тоже придется сменить

Проблема останется только в выборе видеокарты. Современные ускорители хоть и установятся в слоты PCI-E старых ревизий ввиду обратной совместимости, но могут работать не в полную силу.

Пока тупик

Производители памяти давно снизили объемы выпуска чипов DDR3 по причине возраста этого стандарта, а многие и вовсе готовятся остановить их производство. Из этого следует, что чрезмерная востребованность DDR3 в скором будущем может привести к дефициту и этих планок памяти.

Впрочем, вторичный рынок вполне может выручить. По всему миру разбросаны десятки миллионов ПК на DDR3, как домашних, так и офисных, а популярные классифайды переполнены объявлениями о продаже таких планок памяти и системных плат к ним, иногда прямо вместе с процессорами.

Однако, если DDR3 станет дефицитом, едва ли пользователи падут еще ниже, потому что переход на совсем уж древнюю DDR2 образца 2003 г. может оказаться очень болезненным. К примеру, редакция CNews нашла в российской рознице лишь 2-гигабайтные планки такой памяти, то есть системную плату с четырьмя слотами можно будет уместить лишь 8 ГБ в сумме. По меркам 2026 г. это крайне мало.

Память DDR2 вышла 23 года назад, но до сих пор продается

8 ГБ ОЗУ – к примеру, это рекомендуемый объем для Windows 11. системе нужно минимум 4 ГБ.