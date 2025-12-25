«Росатом» строит российскую систему управления промышленными роботами, чтобы отказаться от иностранных

АО «Росатом Сервис» и ООО «АтомИнтелМаш» инициировали масштабный опытно-конструкторский проект по созданию отечественной системы управления для промышленных манипуляционных роботов для замены иностранным.



Собственная система управления роботами

АО «Росатом Сервис» и ООО «АтомИнтелМаш» приступают к реализации стратегически важного опытно-конструкторского проекта, направленного на разработку полноценной отечественной системы управления (СУ) для промышленных манипуляционных роботов.

Работа нацелена на преодоление критической зависимости от зарубежных решений в области промышленной автоматизации.

Информацию об этом можно обнаружить в опубликованном 19 декабря 2025 г. на сайте госзакупок техническом задании. На работы выделено 31,7 млн руб.

Unsplash - Simon Kadula

Проект реализуется в рамках федерального проекта «Развитие промышленной робототехники и автоматизации производства» и национального проекта технологического лидерства «Средства производства и автоматизации».

Его ключевой целью является создание функционального образца и формирование полного пакета конструкторской, технологической и программной документации, соответствующей отечественным и международным стандартам.

«Росатом Сервис» входит в электроэнергетический дивизион Госкорпорации «Росатом». Компания предоставляет комплексные решения по поддержке объектов энергетики и промышленности на протяжении всего жизненного цикла. «АтомИнтелМаш» является дочерней компанией «Росатом Сервис».

Ход работ

Согласно документам, работы разбиты на две стадии. Первый этап включает в себя фундаментальные исследования и проектирование. Исполнителям предстоит провести анализ требований, разработать концепцию и архитектуру будущей системы, а также сформировать техническое задание на саму систему управления и ее программное обеспечение. Важным итогом этого этапа станет обоснование выбора элементной базы и средств разработки.

Второй этап, с дедлайном до 1 июня 2026 г., носит практический характер. Он предусматривает создание технического и рабочего проектов, разработку полного комплекта рабочей конструкторской документации (РКД), изготовление лабораторного образца системы управления и его всесторонние испытания по специально разработанным методикам. В случае выявления недочетов после испытаний, образец и документация будут доработаны.

Требования к системе

В техническом задании указано, что система должна обеспечивать управление манипуляторами с грузоподъемностью от 5 до 210 кг и рабочей зоной до 3,2 метра. Система должна иметь не менее 27 управляемых осей, такт интерполяции не более 250 микросекунд и обеспечивать точность позиционирования на уровне 0,001 мм. Надежность системы закладывается на уровне наработки на отказ не менее 50 000 часов.

Особый акцент в проекте делается на импортозамещение и соответствие требованиям Постановления Правительства России № 719. При выборе комплектующих приоритет отдается продукции, внесенной в реестр отечественной промышленной продукции.

Использование иностранных компонентов допускается только в случае отсутствия российских аналогов с необходимыми характеристиками и должно быть отдельно согласовано с заказчиком. Это требование напрямую связано с целью последующего внесения разработанного изделия в реестр Минпромторга.

Программная часть системы будет включать в себя широкий спектр модулей: от драйверов и протоколов обмена до сложных алгоритмов планирования траекторий, обхода препятствий, кинематических расчетов и систем диагностики. Допускается использование open-source решений с лицензиями, разрешающими коммерческое использование доработанного кода.

Все этапы работ будут выполняться в строгом соответствии с ГОСТами, в частности, ГОСТ Р 15.301-2016, а также стандартами Единой системы конструкторской (ЕСКД), технологической (ЕСТД) и программной (ЕСПД) документации. Приемка результатов каждого этапа будет осуществляться комиссией заказчика на основе предоставляемого комплекта документов, включая отчеты, чертежи, 3D-модели и акты испытаний.