Разделы

ПО ИТ в банках Импортонезависимость
|

Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии

ПСБ завершил перевод приложения «ПСБ Инвестиции» на отечественную технологическую платформу, что обеспечивает устойчивость инвестиционных сервисов ПСБ к внешним рискам, повышает безопасность обработки данных при проведении торговых операций, а также позволяет более гибко развивать инструменты и клиентские сервисы брокера.

Импортонезависимые инвестиции

Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на российские технологии. Приложение «ПСБ Инвестиции» сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные компоненты программного обеспечения прошел полностью бесшовно для клиентов и не потребовал переустановки приложения брокера на мобильных устройствах.

«Переход на отечественные технологии стал одним из самых масштабных проектов, реализованных нами за последнее время. В условиях активного рынка мы продолжали совершенствовать наши инвестиционные инструменты и сервисы и аккуратно встраивали их в новую архитектуру, основанную на российских программных решениях. Нам удалось выдержать и темпы развития, и сроки перехода. Это исключило риски, связанные с прекращением действия лицензий и сбоя в работе иностранного оборудования и ПО. Все ключевые компоненты „ПСБ Инвестиции“ независимы от возможных недружественных действий иностранных вендоров и неблагоприятной международной конъюнктуры. Мы продолжаем активно развивать на обновленной платформе продукты и клиентские сервисы, отвечающие растущим запросам российских инвесторов», — отметил Алексей Жоголев, старший вице-президент — директор департамента управления благосостоянием ПСБ.

photogenica-phx34474477.jpg

© ridofranz / Фотобанк Фотодженика
Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на российские технологии
Рекламаerid:2W5zFJLhjcUРекламодатель: ПАО «Банк ПСБ»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Как власти сэкономят 109 млрд руб. на создании инфраструктуры для дронов и обеспечении защиты от них

Власти требуют сделать банкоматы более российскими. Должно быть больше отечественных компонентов внутри

Алексей Курасов, «Финам»: Российские ИИ-модели сегодня конкурентоспособны на глобальном уровне

Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2025 года

Сергей Голицын, «Т1 ИИ»: ИИ уже сейчас меняет характер работы многих профессий

Хакеры украли $140 млн со счетов Центробанка огромной страны. Доступ к админке обошелся в $5000

Конференции

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Обзор вертикального моющего пылесоса Dreame H15 Pro Heat: ультрасовременный домашний помощник

Как правильно расположить и эксплуатировать Wi-Fi-роутер в 2025 году

Лучшие смартфоны стоимостью до 50 000 рублей: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Северная Америка погружается в мантию Земли: ученые пока не понимают, что происходит

Ученые выяснили, почему ядро атома не круглое

Обнаружено крупнейшее в мире месторождение, которое содержит 99,99% всего золота на Земле. Но есть одна загвоздка
Показать еще