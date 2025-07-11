Брокер ПСБ перевел инвестиционную платформу на российские технологии

ПСБ завершил перевод приложения «ПСБ Инвестиции» на отечественную технологическую платформу, что обеспечивает устойчивость инвестиционных сервисов ПСБ к внешним рискам, повышает безопасность обработки данных при проведении торговых операций, а также позволяет более гибко развивать инструменты и клиентские сервисы брокера.



Импортонезависимые инвестиции

Брокер ПСБ перевел инвестплатформу на российские технологии. Приложение «ПСБ Инвестиции» сохранило свою функциональность и привычный пользовательский интерфейс. Переход на импортозамещенные компоненты программного обеспечения прошел полностью бесшовно для клиентов и не потребовал переустановки приложения брокера на мобильных устройствах.

«Переход на отечественные технологии стал одним из самых масштабных проектов, реализованных нами за последнее время. В условиях активного рынка мы продолжали совершенствовать наши инвестиционные инструменты и сервисы и аккуратно встраивали их в новую архитектуру, основанную на российских программных решениях. Нам удалось выдержать и темпы развития, и сроки перехода. Это исключило риски, связанные с прекращением действия лицензий и сбоя в работе иностранного оборудования и ПО. Все ключевые компоненты „ПСБ Инвестиции“ независимы от возможных недружественных действий иностранных вендоров и неблагоприятной международной конъюнктуры. Мы продолжаем активно развивать на обновленной платформе продукты и клиентские сервисы, отвечающие растущим запросам российских инвесторов», — отметил Алексей Жоголев, старший вице-президент — директор департамента управления благосостоянием ПСБ.