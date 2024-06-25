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ПСБ внедрил автоматизированную систему инкассации

ПСБ усовершенствовал процесс управления устройствами на территории всей России. Банк совместно с компанией «Сервис-модель» внедрил автоматизированную систему АСУ «Банкомат» для повышения эффективности управления процессом планирования инкассации и минимизации операционных издержек банка.

Инкассация под контролем

Новое решение обеспечивает централизованное управление и мониторинг более чем 5 300 банкоматов ПСБ по всей России, позволяет строить прогнозную модель спроса денежных средств, определять оптимальные суммы загрузки и сроки следующей инкассации для каждого устройства, строить оптимальные маршруты инкассации.

«Технологичная платежная инфраструктура ПСБ позволяет нашим клиентам быстро, комфортно и эффективно решать повседневные финансовые задачи. Мы постоянно совершенствуем работу нашей банкоматной сети, создавая новые сервисные возможности и реализовывая современные технологические решения, чтобы у клиентов был широкий доступ ко всем необходимым финансовым операциям. Внедрение новой автоматизированной системы в платежную инфраструктуру ПСБ с соблюдением всех современных стандартов безопасности значительно сокращает издержки на обслуживание сети устройств банка, повышая качество предоставления платежных сервисов через банкоматы», - отметил Сергей Зайцев, заместитель директор департамента платежных карт ПСБ.

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Новое решение обеспечивает централизованное управление и мониторинг более чем 5 300 банкоматов ПСБ по всей России
erid:LjN8JudGAРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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