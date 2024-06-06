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ПСБ модернизирует технологии кибербезопасности вместе с лидерами отрасли

ПСБ в ходе XXVII Петербургского международного экономического форума заключил соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками на рынке кибербезопасности – компаниями «Солар» и «Контур», а также Институтом системного программирования им. В.П. Иванникова Российской академии наук для укрепления равновесия между высоким уровнем информационной безопасности, импортозамещением, сохранением операционной надежности и качеством предоставляемых услуг.

Безопасность и суверенитет

Соглашения подразумевают взаимодействие по вопросам модернизации технологий, инструментов обеспечения информационной безопасности и бизнес-процессов современными информационными и коммуникационными технологиями, а также реализацию программ и проектов в области цифровых технологий. Совместно с партнерами ПСБ будет совершенствовать и тестировать современные отечественные методы и решения информационной безопасности, развивать технологическое обеспечение процессов в области кибербезопасности, а также разрабатывать унифицированные решения, поддерживающие общепринятые интерфейсы взаимодействия.

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© depositedhar / Фотобанк Фотодженика
ПСБ заключил соглашения о сотрудничестве с крупнейшими игроками на рынке кибербезопасности

«В условиях стремительного развития цифровых технологий кибербезопасность становится одним из ключевых элементов ведения бизнеса, определяющим его устойчивость к внешним факторам. Стратегической целью нашего сотрудничества является реализация востребованных и актуальных проектов в сфере информационной безопасности и обеспечение технологического суверенитета ПСБ. Наше взаимодействие с партнерами коснется разработки предложений по совершенствованию и тестированию современных отечественных технологий и решений, участия в совместных работах, научно-методических и исследовательских проектах и многих других направлений», – отметил Дмитрий Миклухо, старший вице-президент, директор департамента информационной безопасности ПСБ.

erid:2SDnjc1AqNyРекламодатель: ПАО «Промсвязьбанк»ИНН/ОГРН: 7744000912/1027739019142Сайт: https://www.psbank.ru/

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