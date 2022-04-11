Россиянам запретили держать на криптокошельках более 10 тыс. евро

После введения очередного, пятого пакета европейских санкций россиянам запрещено владеть криптовалютными резервами на сумму более 10 тыс. евро в юрисдикциях ЕС и Швейцарии. По мнению экспертов, у этого решения будет два главных последствия: появления способов обхода ограничений и изменение мировой криптогеографии.

У решения будут последствия

В рамках пятого пакета европейских санкций россиянам теперь запрещено владеть криптовалютными ресурсами на сумму свыше 10 тыс. евро в юрисдикциях ЕС и Швейцарии. Ранее ЕС уже запретил россиянам держать на банковских счетах в странах — участницах союза более 100 тыс. евро.

Основатель KIP Legal Tech, член комитета Торгово-промышленной палаты России по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций Павел Катков считает, что у этого решения будет два основных последствия.

Первое из них — появления способов обхода ограничений, включая специальные технические средства, транзитные кошельки и др., считает эксперт. По его мнению, любой запрет порождает подобные решения, и данное ограничение просто увеличит количество альтернативных решений и «подкормит» посредников.

Второе решение — изменение мировой расстановки сил на рынке криптографии, продолжает Катков. Он считает, что россияне просто будут работать с другими странами, которые не внедряли вышеупомянутых ограничений. В этом смысле криптосанкции, как и санкции, касающиеся традиционных товарных и валютных рынков, рискуют ослабить финансовое положение самой страны-санкционера, во всяком случае, в тех юрисдикциях, которые интегрировали криптовалютные отношения в свои экономические системы, уверен эксперт.

Взгляды экспертов

По словам директора Alfacash Никиты Сошникова, решение ЕС — логичный шаг после других принятых союзом мер. По его словам, в Евросоюзе уже давно говорили о том, что с помощью криптовалют россияне могут обходить санкции, цитирует эксперта «Коммерсант».

Россияне больше не смогут держать на криптокошельках более 10 тыс. евро

Руководитель практики международного арбитража и трансграничных споров КА «Регионсервис» Мария Любимова считает, что наиболее важными для россиян в целом являются новеллы из статьи 5b регламента, связанные с депозитами и криптовалютами, поскольку именно данные новеллы коснутся возможности использовать денежные средства в ЕС.

CNews Analytics: Рейтинг операторов фискальных данных 2022 CNews Analytics

Старший юрист КА Delcredere Никита Тюрин говорит, что рассматриваемый запрет не коснется россиян, которые имеют двойное гражданство или вид на жительство в зарубежном государстве. Также санкции не будут применять к депозитам, которые необходимы для незапрещенной трансграничной торговли товарами и услугами между ЕС и Россией, сказала Любимова. В отдельных случаях органы ЕС могут одобрить такой депозит или кошелек, считает она.